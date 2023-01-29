الحبيل: «الدراجات الهوائية 2024» ستشمل دولاً خليجية عدة

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أعلنت رئيسة اللجنة المنظمة للمبادرة الخليجية للدراجات الهوائية والمديرة العامة لشركة «ستارت لين» سارة الحبيل أن النسخة الثانية للمبادرة التي ستقام عام 2024 ستشمل دولاً خليجية عدة، على أن تختتم في المنامة عاصمة مملكة البحرين، جاء ذلك عقب اختتام المرحلة الثالثة (الأخيرة) للمبادرة الخليجية للدراجات الهوائية مساء أمس في فندق سفير الفنطاس.

وقد أقيمت المبادرة الخليجية على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «مسيرة العرفان»، وشهدت مشاركة 90 رياضياً من 11 دولة، قطع خلالها المشاركون أكثر من 200 كيلو متر.

وأشادت سارة الحبيل بالدعم الكبير الذي قدمته وزارة الداخلية، مما ساهم بنجاح الفعالية الرياضية، والنائب البحريني السابق جمال بوحسن، وكذلك خالد البدر من شركة دلومنيا، وفريق M2R للدعاية والاعلان، وقالت: «سعدنا بإقامة المبادرة الخليجية بنجاح، حيث لم نشهد على مدى ثلاثة أيام أي إصابة أو حادثاً يعكر صفو الفعالية، وقدم كل فريق مشارك رسالته الإنسانية بأفضل صورة ممكنة، ونأمل أن تحقق النسخة المقبلة نجاحا أكبر، خاصة أن فعالياتها ستقام في أكثر من دول خليجية».

من جانبها، أكدت باميلا خريبط رئيسة رابطة المرأة الأميركية نجاح المبادرة الخليجية للدراجات الهوائية، مشيدة بالجهود الكبيرة للجنة المنظمة، وقالت: «رسالتي من خلال المشاركة هي أن نكون أكثر فعالية في الجانب الرياضي، فالصحة أولا، وعلينا ممارسة هواية رياضية بشكل منتظم للمحافظة على صحتنا، مما يساعدنا أن نكون أكثر فعالية في المجتمع».

وذكرت باميلا أنه ليس بالضرورة قطع المسافة كاملة طوال أيام المبادرة، مضيفة: «كل مشارك يعرف إمكانات جسده جيدا، فإن كان يتمتع بلياقة كافية، يمكنه الاستمرار، وليس هناك من ضرورة للضغط على أنفسنا منعا للمشاكل العضلية، وفي المجمل المشاركة هي الأهم، والتقدم يتحقق شيئا فشيئا».

من جانبه، أبدى السعودي سعد الهنيدي سعادته بالمشاركة في المبادرة الخليجية، وقال: «هذه ليست المرة الأولى لي، فقد شاركت عام 2019، وأجد الأجواء حماسية مشجعة، وتدعو للتعاون والتعاضد بين المشاركين، وتدفع باتجاه تطوير المستوى البدني بشكل عام». وذكر سعد الهنيدي أنه لم يجد أي مشكلة في قطع أكثر من 200 كيلو متر خلال 3 أيام، مبينا ان الرياضة بالنسبة له أسلوب حياة، ويمارسها بشكل يومي، متمنيا أن يزداد الاهتمام بالمجال الرياضي من مختلف الأعمار، لمزيد من الصحة والحيوية.

