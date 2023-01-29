وصول مدرب «أزرق اليد»

محلية

وصل إلى البلاد أول من أمس مدرب منتخب كرة اليد، المصري مجدي أبو المجد ومساعده مدرب حراس المرمى مواطنه محمد محمود، لقيادة «أزرق اليد» ومنتخب الشباب أيضاً في الفترة المقبلة. وكان في استقبال المدربين، مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد اليد محمد الخميس وإداري منتخب الشباب عبدالعزيز الزعابي. وكان من المفترض أن يصل المدربان قبل فترة طويلة لكن تأخر وصول أبو المجد ومساعده، بسبب عدم إنهاء الإجراءات الخاصة بالتأشيرة، وهو ما عطل خطة إعداد منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم «المانيا واليونان» خلال الفترة من 20 يونيو الى 3 يوليو المقبلين، حيث يلعب «الأزرق» ضمن المجموعة «الثالثة» إلى جانب منتخبات البرتغال والبرازيل وكوستاريكا، إلى جانب مشاركته في البطولة العربية مواليد 2002. وتم تعيين أبو المجد خلفا لمدرب المنتخب السابق الإسباني إيسيديرو مارتينيز. ويمتلك أبو المجد سيرة ذاتية مميزة، إذ سبق له قيادة منتخب شباب مصر وحقق معه لقب كأس العالم 2019 كما درب أندية عدة منها الزمالك المصري ونادي «الكويت» عام 2020. وعقدت هيئة التدريب والمنتخبات الوطنية امس، اجتماعا مع المدرب لوضع نقاط خطة الإعداد والبدء فيها باسرع وقت لتعويض الفترة الماضية، وليكون الاستعداد للمونديال بالصورة المطلوبة.