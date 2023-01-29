«سيدات المبارزة» يستعد في الأردن

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أفادت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة لولوة الأيوب أن منتخب السيدات يقيم معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان حاليا، يستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة آسيا للمبارزة مارس المقبل، والمزمعة إقامتها في العاصمة الاوزبكية طشقند. واعتبرت الأيوب أن الانجاز الذي حققه منتخب السيدات في البطولة العربية للمبارزة التي أقيمت في البحرين أخيراً، جاء بعد عمل جاد ومدروس لسنوات طوال، ودعم كبير من قبل مجلس إدارة اتحاد المبارزة برئاسة عبدالله الوعلان، وتعاون مثمر بين اللجنة الفنية للاتحاد بقيادة المدير الفني عبدالكريم الشملان، ومدرب منتخب السيدات الإيطالي دييغو. وذكرت الأيوب أن البطولة العربية للمبارزة شهدت منافسات قوية في فئة السيدات، بمشاركة أفضل المنتخبات العربية في رياضة المبارزة، وقالت: «الميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبات العنود الهزيم، وسهاد النقيب، ونور السعيد، وفوز الرفاعي، لفئة العمومي للفرق، جاء بعد عطاء كبير وروح عالية قدمتها اللاعبات خلال البطولة، رغم صغر سنهن مقارنة بالمنتخبات الأخرى، ونأمل تحقيق مزيد من الانجازات في الفترة المقبلة».