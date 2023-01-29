الأهلي يستعيد الشحات ومعلول قبل المونديال

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القاهرة - أبوبكر المقدم: استعاد الأهلي المصري جهود لاعبه حسين الشحات قبل أيام من افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالمغرب.وشارك حسين الشحات في تدريبات الفريق بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي بسبب آلام بسيطة في الركبة قبل أن يتعافى ويشارك في المران.كما انتظم التونسي علي معلول في المران بعدما قام الجهاز الفني بمنحه راحة عقب مباراة الزمالك التي فاز بها الفريق (3-0) بالدوري.وبدأ كريم فؤاد أولى جلسات العلاج الطبيعي بعد عودته للقاهرة عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها خارج مصر خلال الأيام الماضية.ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الأول من فبراير المقبل.

