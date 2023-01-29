انطلاق سباقات «الفورمولا» في «مدينة المحركات»

محلية

انطلقت للمرة الأولى في البلاد أول من أمس منافسات الجولة الثانية لكل من بطولة الشرق الأوسط لسباقات الفورمولا الإقليمية (FR) وبطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4) في مدينة الكويت للمحركات بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي للسيارات.

وأسفرت نتائج سباقات الجولة الثانية من بطولة الإمارات لسباقات الفورمولا (F4) عن إحراز الأميركي أوغو أوغوتشوكو من فريق (بريما راسينغ) المركز الأول، وجاء الأسترالي جيمس وارتون من فريق (مومباي فالكونز راسينغ ليميتد) في المركز الثاني، وزميله في الفريق الفنلندي توكا تابونين في المركز الثالث.

من جانب آخر، قال المدير العام للمدينة محمد العبدالرزاق إن منافسات الجولة الثانية للبطولتين تشهد مشاركة 67 متسابقا من مختلف دول العالم، منوهاً بأنه أقيمت في البداية جولات تأهيلية وتمت إقامة التجارب الرسمية لاقتناص قطب الانطلاق الأول للجولة الثانية على حلبة الكويت المعتمدة من الاتحاد العالمي لرياضة المحركات المصنفة على أعلى معايير (grade 1). ودعا الجماهير لحضور هذا السباق والحدث التاريخي والاستمتاع بأجواء التنافس خصوصا أن المنطقة تشهد للمرة الأولى سباقات الفورمولا ريجينال (FR).

