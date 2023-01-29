فيرلاين توج بلقب الجولة الأولى في «الدرعية للفورمولا إي»

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نال الألماني باسكال فيرلاين سائق فريق «تاغ هوير بورشه فورمولا إي» المركز الأول في الجولة الأولى من سباق «كور الدرعية إي بري 2023» والذي يعد الجولة الثانية من بطولة العالم «أي بي بي فورمولا إي» بموسمها التاسع. من جهته نجح البريطاني جايك دينيس سائق فريق «أفالانش أندريتي موتورسبورت» في حصد المركر الثاني بالسباق أمام مواطنه سام بيرد سائق فريق «جاكوار تي سي اس» الذي حل ثالثا للترتيب. وشهدت حلبة الدرعية في سباق الأول من أمس المشاركة الأولى لسيارات الجيل الثالث والتي تمتاز بتطورها وسرعتها مقارنة بسيارات الجيلين السابقين الأول والثاني كما تعد الأقل وزنا وأكثر استدامة من ناحية طاقة البطارية ما يمكنها من تقديم أداء مميز بمجموع طاقة يصل إلى نحو 600 كيلو واط. وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية الأمير خالد بن سلطان الفيصل ونائب وزير الرياضة بدر القاضي الفائزون في سباق الأول من أمس.

