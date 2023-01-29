بطولة أندية بورشه 10 فبراير

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للمرة الأولى في الكويت والشرق الأوسط، ينظم نادي بورشه الكويت بالتعاون مع النادي الكويتي لرياضة المحركات بطولة أندية بورشه في الشرق الأوسط على حلبة الجائزة الكبرى في مدينة الكويت لرياضة المحركات، برعاية وحضور السفير الألماني بالكويت، وذلك يوم 10 فبراير المقبل من الساعة 10 صباحا إلى الساعه 10 مساءً. وتقام البطولة ضمن مهرجان نادي بورشه الكويت الذي يقام للمرة الثانية على التوالي في مدينة الكويت لرياضة المحركات، والذي يستقبل الزوار مجانا لقضاء يوم عائلي يستمتع فيه جميع افراد العائلة، إذ يتضمن العديد من الانشطة المناسبة لجميع افراد العائلة، من منطقة مخصصة لأنشطة الاطفال والتوعية بالسلامة المرورية، وشركات ومشاريع تقدم منتجات وعروضا حصرية خاصة بالمهرجان، ومنطقة لدعم المشاريع الصغيرة والكافيهات والمطاعم. ويحتفل النادي بالعام الـ 20 على بدايته منذ 2003، كما يطلق الاحتفالية الرسمية لمرور 75 عاما على انشاء شركة بورشه العريقة منذ 1948، لذا سيتم تجمع وعرض أندر موديلات سيارات بورشه من الكويت والشرق الأوسط في المهرجان وتقديم المسابقات والجوائز للجمهور من على مسرح الفعالية.وسيكون الحضور مجانيا والدعوة مفتوحة للجميع، على أن تتم المشاركة في السباق عن طريق الرابط ‏https://forms.gle/y561Qvctt4MHQg667.

