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وطن النهار

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آمر القوة البحرية زار سلطنة عمان


قام آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي والوفد المرافق له الأسبوع الماضي بزيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت عدة أيام.
التقى العلاطي خلال الزيارة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الأمين العام لوزارة الدفاع العمانية و الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ثم التقى بعدها بقائد القوات البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي وشهدت اللقاءات تبادل الأحاديث الودية وبحث أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.


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