«البيئة»: لا صحة لوجود تلوثات مسرطنة في منطقة القرين

وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للبيئة ارتفاع مستويات الجسميات الدقيقة في منطقة القرين وجميع مناطق الكويت نتيجة تكون الضباب وهي عبارة عن الضباب المتشكل من جسيمات بخار الماء المتكاثف ولا تعتبر ملوثا مسرطنا.

وقالت الهيئة في بيان ان ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الارتفاع الخطير لمستويات تلوث الهواء في منطقة القرين والمناطق المحيطة وانه ارتفاع قياسي للملوثات المسرطنة «عار عن الصحة تماما».

واضافت ان لدى الهيئة 15 محطة موزعة على عدد من المناطق السكنية في البلاد ومنها محطة رصد ملوثات الهواء الجوي بمنطقة القرين.واكدت متابعة موظفي الهيئة لمستويات التلوث في جميع محطات الرصد والاعلان عنها للجمهور بكل شفافية مع وجود تحذيرات لفئات معينة في حال ارتفاع احد ملوثات الهواء الجوي عن المعيار الوطني المسموح به في الكويت. وفيما يتعلق بالأجهزة المستخدمة في قياس الجسيمات الدقيقة اوضحت ان الاجهزة تعمل على قياس الجسيمات الدقيقة قطر (5ر2) ميكرون التي تنبعث من مصادر مختلفة ومنها جسيمات الغبار. وذكرت ان هذه الأجهزة تتأثر بالزيادة عند ارتفاع نسبة الرطوبة او عند زيادة كثافة بخار الماء وتكون الضباب وهو ما يسود اجواء البلاد الايام الحالية حيث تعطي أجهزة القياس قراءات أعلى من الواقع خلال فترات الضباب الكثيف.

وأكدت ان جميع الملوثات الغازية المقاسة بمحطة القرين كانت دون المعايير الوطنية المسترشد بها للمناطق السكنية لغاز ثاني اكسيد الكبريت وغاز ثاني اكسيد النيتروجين وغاز الاوزون الأرضي وغاز اول اكسيد الكربون.

