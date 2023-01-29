مُلتقى «المؤثرون في بلادي» ينطلق غداً

وطن النهار

تحت رعاية رجل الاعمال فهد المعجل وحضور علي الفهد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس لجان الترشيح فيصل الصواغ ينطلق غداً حفل فعاليات الملتقي الوطني «المؤثرون في بلادي» في دورته الاولى لتكريم نخبة من ابناء الكويت الذين تميزوا بتقديم نماذج ايجابية نفتخر فيهم كل في مجاله.

وفي هذا السياق اوضح رئيس مبادرة (المؤثرون في بلادي) المستشار جمال العدواني انه تم اختيار شخصية الملتقى هذا العام رجل الاعمال والمؤثر بالسوشيال ميديا حسين النصار وذلك لعطاءاته واسهاماته المتميزة وانجازاته الكثيرة في مجال المال والاعمال والسوشيال ميديا

واشار الى انه على هامش الملتقى ستقام جلسات نقاشية عدة لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات.

وقال إن الجلسة الاولى تكون بعنوان «كيف أكون ايجابي» والمتحدثون فيها هم بطل العالم في الدراجات المائية اللاعب محمد بوربيع والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري والاعلامي خالد الانصاري ونجم السوشيال ميديا محسن النصار ورائد اعمال وصانع محتوى محمد العطار على ان يدير الجلسة الاعلامي احمد الفرحان.

وقال العدواني ان الجلسة الثانية سوف يتحدث خلالها رجل الاعمال

المؤثر حسين النصار وتحمل عنوان «تميز وانفراد» ويدير الجلسة الاعلامي طلال الماجد. واضاف العدواني: وفي الختام سيتم تكريم اكثر من 30 شخصية كويتية مؤثرة في مختلف مجالات الحياة اضافة لتكريم الجهات الراعية والاعلامية التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية. وإظهارها للنور. منوها الى انه بعد تكريم المؤثرين سيتم تنظيم حفل عشاء على شرف الحضور.

