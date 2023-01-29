«كن من المتفوقين» اختتم رحلات لـ «رواندا وطاجيكستان»

Sunday النهار

اختتم وفدا الطلاب والطالبات المشاركين في برنامج «كن من المتفوقين» الذي ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة المرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية رحلاته الثقافية والترفيهية إلى جمهوريتي رواندا وطاجيكستان.

اشتملت رحلة الطالبات في جمهورية طاجيكستان على جولات سياحية في العاصمة، بالإضافة الى جولة ثقافية لحديقة النباتات (حديقة الإرم) والتي تضم مجموعة من النباتات والأشجار النادرة والمميزة من شتى انحاء العالم.

وزارت الطالبات متحف الاستقلال الذي يضم بعض المعالم الثقافية، حيث افادت الطالبة شروق العازمي: «لاحظنا الجبال والسهول في الكثير من اللوحات الجميلة كونها معلماً ثقافياً في جمهورية طاجيكستان».

كما زارت الطالبات مشروع طريق (گولياب) الممول قرضه من قِبَل الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 5 ملايين دينار كويتي، ويمتد بطول 40 كيلو متراً، وقالت الطالبة سارة المطيري: «ان المشروع خير مثال لأحد مشاريع دولة الكويت الانسانية والتي تُحدِث فرقاً في حياة سكان المُدن والقُرى حول طريق (گولاب)، فقد لاحظنا تمركز البيوت والقُرى الجديدة حول الشارع».

وكانت رحلة الطلبة الى جمهورية رواندا أيضا متنوعة، فقد زار الطلبة المتحف الوطني Genocide memorial في العاصمة كيغالي، والذي تم افتتاحه عام 2004. تعرف الطلبة من خلال هذه الرحلة على ثقافة وتاريخ جمهورية رواندا، كما قام الطلبة بجولة تعريفية استطلاعية لطبيعة المنطقة من مرتفعات وجبال حول ارجاء العاصمة.

وزار الطلبة خلال الرحلة مستشفى مونيني في المقاطعة الجنوبية من جمهورية رواندا الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، تعرف الطلبة على دور الصندوق في دعم التنمية الاجتماعية وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية في اقليم نيار جورو، وقال الطالب فيصل الديحاني: «شعرنا بالفخر انا وزملائي بوطننا الكويت واسهاماته الانسانية التي شهدناها على ارض الواقع ممتنين للجهود التنموية التي يساهم بها الصندوق الكويتي لرفع اسم الكويت عاليا».

كما زار الطلبة خلال رحلتهم متحف «قصر الملوك» في المنطقة الجنوبية «نيانزا» والذي يوثق الحقبة الملكية للدولة منذ القرن الحادي عشر وحتى عام 1961، وتضمنت الرحلة استراحات وجولات استكشافية عدة لمزارع الشاي والقهوة والمناظر الطبيعية والجسور المعلقة بين الجبال. وقد أعرب الطلبة في نهاية اليوم الأخير لرحلتهم عن سعادتهم بهذه التجربة المميزة التي أتاحت لهم فرصة التعرف على مشاريع مولها الصندوق الكويتي في رواندا وفخرهم بإنجازات الكويت التي دائما ما تمد يد العون والمساعدة للدول الفقيرة والمحتاجة، وأعرب الطالب ناصر البرازي عن بالغ شكره للصندوق الكويتي ووزارة التربية على تنظيم الرحلة التي جاءت تكريما لجهودهم الدراسية ولتحفيزهم على المثابرة والاجتهاد، وعلق قائلا: «ان الرحلة زودت مداركنا وأثرت ثقافتنا حول العالم من حولنا». والجدير بالذكر ان الرحلتين كانتا ضمن النسخة الثانية عشرة من مبادرة «كن من المتفوقين» التي أطلقها الصندوق الكويتي في عام 2010، والتي تندرج ضمن المبادرات المحلية للصندوق الكويتي للتنمية.

