سماح زيدان: تجربتي في «الميراث» فريدة ومختلفة

Sunday النهار

صرحت الفنانة سماح زيدان بعد انتهائها من تصوير مسلسل «الميراث» بموسمه الثالث الذي تشارك في بطولته بانها تجربة «فريدة ومختلفة» وأن الجمهور يترقب الجزء الرابع من المسلسل، رغم أن طاقم العمل لم يؤكد استمرار التصوير للموسم الرابع أو التوقف عند الجزء الثالث.

واضافت قائلة «ما اتوقع فيه فنان عربي ارتبط مع شخصيته الدرامية لمدة ثلاث سنوات متتالية. عاشها وعاشت فيه وصارت جزءاً من حياته واهتماماته وتصرفاته.. ثلاث سنوات من الالتزام والتقمص والأداء والعطاء والتقلبات والرضا والاختلاف والضغط والحب والحفظ والانتظار والدعم والنقد والكورونا وجميع انواع المشاعر والمواقف المختلفة بحلوها ومرها.. تعلمنا فيها كثيراً، تطورنا فيها كثيراً، وتغيرنا في كثيراً».

وقالت ايضا: «ممنونة لهذا المشروع الضخم الجميل ولكل من فيه فرداً فرداً من اكبرهم لأصغرهم كل انسان في هالمشروع كان سبباً في استمرارنا ونجاحنا وممنونة لدولة الامارات العربية المتحدة على الاستضافة الكريمة وحسن المعاملة والرقي والتسهيلات ودعمها للفن والفنانين وعلى الذكريات التي لا تنسى ممنونة لأجمل وأعظم وأضخم جمهور وداعم في تاريخ الدراما الخليجية.. جمهور ومتابعين الميراث».

وعن الجديد قالت : أشارك في فيلم «بحر الماس» الذي بدأ تصويره في مدينة شرم الشيخ المصرية كما استعد للمشاركة في أعمال سينمائية عربية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد قراءة السيناريو والدور بشكل مفصل.

يذكر أن الفنانة سماح زايدن بدأت مشوراها الفني مع المخرج الراحل عبدالخالق الغانم، وكان أول ظهور درامي لها عام 2016 في مسلسل «شد بلد»، بعدها شاركت في أعمال عدة، منها: «من أجلها»، و«كسر الشموع»، و«ظل الحلم»، و«سريع سريع»، و«60 يوم»، و«الميراث»، ومؤخرا في فيلم «بحر الماس».

