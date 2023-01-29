نجوى كرم على مسرح «دبي أوبرا»

Sunday النهار

تحيي النجمة نجوى كرم حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح «دبي أوبرا» في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك يوم الجمعة 10 مارس المقبل، تلتقي خلاله الجمهور ومحبّيها في أمسية لا مثيل لها.

وأعلنت «شمس الغنية اللبنانية» عن الحفل من خلال صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ علقت على البوستر الدعائي للسهرة المنتظرة قائلةً: «دبي الفرح جايين نعلّي الضحكة سوا على مسرح دبي أوبرا بتاريخ 10 مارس».

وستقدّم نجوى كرم خلال الحفل المنتظر باقة من روائع أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها «ساعة بيضا» و«الدّنيي حلوة».

يذكر أن نجوى كرم أحيت منذ أيام حفل افتتاح مهرجان قمم الدّولي الذي نظّمته هيئة المسرح والفنون الأدائية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية. وبيعت تذاكر الحفل بالكامل بعد ساعات قليلة جدًا من طرحها إلكترونيا حسب ما أظهرته عملية البيع على موقع حجز التذاكر.

