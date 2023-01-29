أمنية غريبة لياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها!

Sunday النهار

هنأ الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

«العوضي» نشر الصور الرومانسية برفقة زوجته ياسمين عبدالعزيز منذ عام 2019 وحتى العام الحالي، وعلق عليها عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» قائلاً: «كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي العمر كله في نجاح وصحة ودايما مبسوطة».

وردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تهنئته في تعليق على المنشور قائلة: «وأنت طيب يا حبيبي».

واحتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بيوم ميلادها من خلال فيديو كوميدي، صرحت فيه عن أمنيتها في السنة الجديدة.

«ياسمين» نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام الفيديو والتي تسألها فيه إحدى صديقاتها عن طموحاتها في العام الجديد لتجيب قائلة: «أمنيتي أن القيامة تقوم».

وعلقت على الفيديو قائلة: «أمنيتي في السنة الجديدة، وتفاعلت معها النجمة آيتن عامر بتأكيد أنها تريد نفس الأمنية».

يشار هنا، إلى أن الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يصور المسلسل الرمضاني الجديد «ضرب نار»، والذي تجسد فيه ياسمين دور فتاة شعبية، أما العوضي فيجسد دور الشاب الصعيدي «جابر الكوماندا».

«ضرب نار» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي وبدرية طلبة وإيمان السيد ومها نصار وسهير المرشدي وضياء عبد الخالق وتامر نبيل وأحمد عبدالله محمود.

وحقق الثنائي ياسمين والعوضي نجاحا كبيرا في رمضان2021 بمسلسل «اللي ملوش كبير»، والذي حقق قاعدة جماهيرية كبيرة.

