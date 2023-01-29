صبا مبارك: سعيدة بمشاركتي في الجزء الثاني من «عنبر 6»

Sunday النهار

أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها، لمشاركتها في أحداث الجزء الثاني من مسلسل «عنبر 6»، المقرر عرضه قريباً على منصة شاهد vip.

وأشارت إلى أن الجزء الثاني من المسلسل بمنزلة مشروع طموح، لأنه يجمع عدداً كبيراً من الفنانين والفنانات الذين لهم بصمة وأهمية كبيرة داخل الوسط الفني.

وروجت صبا للموسم الثاني من «عنبر 6» عبر حسابها بـ «إنستغرام»، من خلال نشرها للبوستر الترويجي للمسلسل، الذي ظهرت عليه منفردة، وعلقت: «مشروع طموح يجمع ممثلات وممثلين مهمين جداً، وفخورة بأنني جزء من هذا العمل، شكراً لكل فريق العمل، وكل الحب... واشتقتلكم».

وبجانب صبا يشارك في بطولة الجزء الثاني من «عنبر 6» عدد من النجوم، على رأسهم: فاطمة الصفي، وجومانا مراد، ونايف الظفيري، ورانيا عيسى، ورنين مطر، وإيلي متري. وتدور أحداث العمل في إطار درامي يتناول قصة مجموعة من النساء دخلن السجن، وكيف تصير حياتهن داخل جدرانه، والعلاقة بين السجينات، والصعوبات والمشاكل التي يواجهنها داخل السجون، وأيضاً استعراض الأسباب التي أدت إلى دخولهن السجن.

على جانب آخر، تستعد صبا لتصوير دورها في مسلسل «بين السطور»، بطولة: أحمد فهمي، ومحمد علاء، تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج.

