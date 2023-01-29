السعودية تطالب «الأوروبي» بالتصدي لممارسات الكراهية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكدت وزارة الخارجية السعودية أن «المملكة تدين وتستنكر إقدام متطرفين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بحرق نسخ من المصحف الشريف، ذلك في خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم». وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» جددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الرافض بشدة لكل هذه الأعمال السافرة، التي تكررت مع الأسف في عددٍ من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات. وشددت وزارة الخارجية على مطالبة المملكة لكل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة، بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان.

وشهدت العاصمة الدنماركية يوم الجمعة 3 حوادث لحرق نسخ من المصحف الشريف نفذها متطرفون وقالت وكالة «الاناضول» التركية للانباء إن أحد الأشخاص حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة الروسية لدى كوبنهاغن، في عمل هو الثالث من نوعه بالبلاد خلال يوم.

وقالت السفارة الروسية في بيان «سلسلة من الأعمال تخللها حرق الكتاب المقدس للمسلمين بما في ذلك أمام الدائرة القنصلية التابعة لها في كوبنهاغن». وأشارت إلى أن «السلطات الدنماركية غضت الطرف عن هذه الأعمال التي شهدت سخرية علنية من مشاعر المؤمنين».

وفي وقت سابق اليوم، حرق زعيم حزب «الخط المتشدد» الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من المصحف الشريف مجددا أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن، تحت حماية الشرطة بعد لحظات من حرقه أمام مسجد.

واستدعت الخارجية التركية السفير الدنماركي داني أنان، بسبب سماح سلطات بلاده بالاعتداء على المصحف الشريف أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

الى ذلك حذرت دول غربية رعاياها من وقوع هجمات في تركيا، على خلفية حرق نسخ من القرآن أمام سفارتي أنقرة في الدنمارك والسويد. وقالت الدول التي من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إنها تخشى من هجمات إرهابية محتملة تستهدف دور العبادة في تركيا بداعي الانتقام، داعية إلى التزام أقصى قدر من اليقظة.

