مقتل 7 إسرائيليين في هجوم ثأري لمذبحة جنين

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القدس المحتلة- الوكالات: عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية المحتلة، غداة عملية إطلاق النار قرب كنيس يهودي في القدس المحتلة أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين وجاءت ردا على مجزة ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين.

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو العملية بأنها الأعنف منذ سنوات فيما أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر بحماية المستوطنات والاستعداد لأي تطورات ميدانية. وقال نتانياهو في تصريح مقتضب أدلى به بعد تفقده موقع الهجوم إن العملية «هجوم قاس ومن أصعب ما شهدته إسرائيل خلال السنوات الأخيرة». وأضاف أنه جمع جميع أجهزة الأمن في جلسة تقييم للموقف، وتم اتخاذ قرارات بشأن عدة إجراءات فورية.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى تعزيز فرقة الضفة الغربية بكتيبة إضافية بناء على تقييم الوضع. وعقب العملية أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي قطع زيارته للولايات المتحدة أوامره بحماية المستوطنات والاستعداد لأي تطورات ميدانية أخرى.

من جانبه، توعد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير برد قوي وبتغيير الأوامر المنظمة لإطلاق النار. وكان نتانياهو وبن غفير قد هرعا إلى موقع الهجوم وسط إجراءات أمن مشددة، واستقبل المسؤوليْن حشد إسرائيلي غاضب هتف بالموت للعرب وبتحريض المسؤولين على القيام بعمليات انتقامية واسعة ضد الفلسطينيين.

وقتلت شرطة الاحتلال منفذ الهجوم أثناء فراره من الموقع وقال المفوض العام للشرطة إن المنفذ هو خيري علقم (21 عاما) من سكان القدس الشرقية، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي أظهر أنه نفذ الهجوم منفردا. ويحمل منفذ العملية اسم جده خيري علقم الذي استشهد عام 1998 طعنا على يد مستوطنين في القدس المحتلة.

وأشارت التحقيقات الأولية للشرطة الإسرائيلية إلى أن المنفذ وهو شاب من القدس الشرقية ويحمل هوية إسرائيلية أطلق النار من مسدس خلال قيادته سيارته قرب كنيس وسط الحي الاستيطاني. وقال مسؤول في شرطة الاحتلال إن منفذ الهجوم تمكن بادئ الأمر من الفرار من الشرطة قبل أن تلاحقه وتقتله بالرصاص.

وفي ردود الفعل الأميركية على العملية، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن هجوم القدس بأنه يمثل هجوما على العالم المتحضر، على حد قوله وشدد بايدن على التزام الولايات المتحدة القوي بأمن إسرائيل، ووافق على أن يظل أعضاء فريقه على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين.

من جهته، قال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون إن مجلس الأمن غير قادر على إيصال رسالة قوية بشأن القضية الفلسطينية رغم مناشدات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وحتى داخل مجلس الأمن. وقبل انطلاق جلسة مشاورات مغلقة دعت إليها الصين والإمارات وفرنسا لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قال المندوب الصيني إنه يجب على إسرائيل الامتناع عن استخدام المزيد من العنف وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي. وخرجت مسيرات في شوارع مدن وبلدات فلسطينية عدة من بينها نابلس وجنين في الضفة الغربية ابتهاجا بالعملية باعتبارها «ردا على مجازر الاحتلال». وتأتي عملية القدس بعد يوم من استشهاد 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، وهو ما أثار غضبا فلسطينيا واسعا وتحذيرات دولية من عواقب التصعيد.

