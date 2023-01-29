«يديعوت أحرونوت» تحذّر «حكومة المتشددين» من تفجير انتفاضة ثالثة

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القدس المحتلة- الوكالات: حذرت صحيفة إسرائيلية، صباح امس من إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة حال قرر المجلس الوزاري الأمني(كابينت) تنفيذ عملية عسكرية كبرى بمدن الضفة الغربية. وجاءت تلك التحذيرات غداة مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة «النبي يعقوب» شمالي القدس هي الأضخم منذ 2011 بعد يوم من مقتل 9 فلسطينيين في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت». وقال المعلق العسكري بالصحيفة رون بن يشاي، في تحليل بعنوان «الاختبار الكبير للكابينت اليميني» إن عملية «النبي يعقوب هي بلاشك عمل انتقامي» ردا على العملية العسكرية في جنين والتي وصفتها السلطة الفلسطينية بـ«المجزرة» وأضاف أن على إسرائيل أن تمنع على الفور المزيد من العمليات مثل هجوم «النبي يعقوب وكذلك الأعمال الانتقامية من اليهود المتطرفين في القدس».

واعتبر بن يشاي، أن ذلك يمكن من خلال «إغراق المنطقة بالقوات الإسرائيلية»، مع تجنب تنفيذ عمليات عسكرية كبرى داخل المدن الفلسطينية في الوقت الراهن. وقال إن الأحداث في جنين والقدس على مدى اليومين الماضيين «يمكنها رفع مستوى العنف الشديد، الذي تم احتواؤه نسبيا في الأشهر الأخيرة، إلى انتفاضة حقيقية يشارك فيها حشود من الفلسطينيين، ومتطرفون يهود».

وشدد على أن المهمة الرئيسة لقوات الأمن الإسرائيلية ستكون منع مثل هذا التصعيد. ومضى بن يشاي بقوله «سينعقد الكابينت بتشكيلته الجديدة حيث لا يوجد الكثير من الأشخاص ذوي الخبرة. وهو يتألف بشكل أساسي من وزراء ذوي آراء قومية متشددة، يمكنهم الضغط من أجل تنفيذ عمليات جذرية، والتي بدلاً من تهدئة المنطقة، ستؤجج النيران أكثر». ورأى أنه في مواجهة «الذئاب المنفردة» (يقصد الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات من تلقاء أنفسهم دون أي انتماء تنظيمي أو سياسي) «ليس من المتوقع أن تسفر عملية كبرى في المدن الفلسطينية أو في أحياء القدس الشرقية عن نتائج مهمة، وقد تؤدي فقط إلى إذكاء النيران وصولا إلى انتفاضة». في غضون ذلك، أصيب مستوطنان إسرائيليان بجروح أحدهما في حالة بالغة الخطورة امس إثر إطلاق نار في حي سلوان قرب مدينة القدس القديمة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه هجوم فلسطيني. ولم توضح شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصير المشتبه به، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال منفذ عملية سلوان، وهو فتى يبلغ من العمر 13 عاما، وقد استخدم مسدسا في الهجوم.

لكن عائلة الفتى محمد عليوات نفت أن يكون نجلهم هو من قام بتنفيذ عملية القدس وأكدت أنه تصادف تواجده لحظة الحدث.

من جهته، قال متحدث باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود الحمراء» إن «شابا عمره 23 عاما حالته خطيرة ورجلا عمره 47 عاما حالته متوسطة إلى خطيرة بعد إصابتهما بجروح في أعلى الجسم جراء طلقات نارية». وجاء إطلاق النار بعد يوم واحد من مقتل 7 مستوطنين وإصابة 10 آخرين في عملية نفذها الشاب الفلسطيني خيري علقم بالقرب من كنيس يهودي على أطراف القدس.

