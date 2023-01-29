بعد 5 سنوات.. «حظر الأسلحة الكيماوية» تحمّل دمشق مسؤولية «هجوم دوما»

عربيات ودوليات

لاهاي- الوكالات: قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إن القوات السورية نفذت هجمات بغاز الكلور في مدينة دوما عام 2018، ما أدى إلى مقتل 43 شخصا. وكان الهجوم جزءا من محاولات إبعاد مسلحي المعارضة عن ضواحي العاصمة دمشق في الحرب التي استمرت عقدا من الزمان.

وقالت المنظمة إن «مروحية تابعة للجيش السوري ألقت أسطوانات غاز الكلور السام على أحياء مدنية». ونفت الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية. وقالت المنظمة الدولية إن «هناك مبررات معقولة لاستنتاج أن تكون القوات الجوية السورية قد ارتكبت فعل الهجوم بالغاز الكيماوي على دوما يوم 7 إبريل عام 2018». وأضافت أن «مروحية واحدة على الأقل من قوات النمور الخاصة القت أسطوانات صفراء تحوي غاز الكلور على بنايتين في منطقة سكنية يقطنها مدنيون في دوما، على بعد 10 كيلومترات شمال شرق العاصمة دمشق». وقال المدير العام للمنظمة السفير فيرناندو أرياس إن «استخدام غاز الكلور في دوما أو في أي مكان آخر غير مقبول وينتهك القانون الدولي». اعتمد التقرير على 70 عينة بيئية وكيميائية حيوية و 66 شهادة أدلى بها شهود عيان وبيانات بينها تحاليل لعينات جنائية وصور أقمار اصطناعية واستخدام نماذج تحاكي انتشار الغاز ومحاكاة لخط سير المقذوفات، حسب ما أفادت المنظمة. وكان تحقيق سابق قد توصل في شهر مارس عام 2019 إلى أن هجوما كيماويا قد وقع على دوما، لكنه لم يتناول المسؤولية عن الفعل.

ولم تتطرق المنظمة إلى سبب تأخرها أكثر من أربع سنوات لاعلان نتيجة تحقيقها الذي أفضى أخيرا إلى اتهام الحكومة السورية.

وعلى الفور، عبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن «إدانتهم الشديدة» لاستخدام النظام السوري أسلحة كيماوية، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في سورية وخارجها.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت رسميا أنه تم تدمير كامل الترسانة الكيماوية السورية قبل أكثر من سبع سنوات في تقرير موجه لمجلس الأمن الدولي.

