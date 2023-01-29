السوداني: نأمل في اجتماع سعودي - إيراني قريب في بغداد

عربيات ودوليات

باريس- بغداد- الوكالات: حذّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من أن «أي توتر بين أميركا وإيران وأي توتر بين ‏دول المنطقة سينعكس سلبا على العراق».

وأعرب في تصريحات لقناة «فرانس 24» عن أمله في أن يعقد اجتماع جديد بين السعودية وإيران في بغداد «خلال الأسابيع المقبلة» وقال إن البلدين «حريصان على استئناف هذه اللقاءات تحت رعايتنا (العراقية)».

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء العراقي قال إن «العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية»، إلا أنه قال إن «بلاده بحاجة إلى التعاون مع التحالف الدولي بقيادة أميركا ومع جميع الدول المشاركة في مكافحة الإرهاب».

من جانب آخر، أشاد السوداني بزيارته إلى فرنسا التي وصل إليها الخميس واعتبرها «نقلة نوعية في العلاقات بين العراق وفرنسا والتي اتخذت «مسارا استراتيجيا من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية»، بحسب قوله. وتأتي الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي إلى باريس في سياق تعزيز الشراكة والبناء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الدعم في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق بين العراق وفرنسا.

على صعيد اخر، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أحكاما بالإعدام بحق أربعة عشر اشتركوا في مجزرة سبايكر عام 2014. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن «المجرمين الإرهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر بعد قتلهم أكثر من 1700 شخص من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع إرهابية في محافظة صلاح الدين». ووقعت «مجزرة سبايكر» في 12 يونيو 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل. وجرت المجزرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بعد أسر طلاب القاعدة العسكرية وجنود منتسبين للفرقة 18 في الجيش العراقي المكلفة بواجب حماية أنبوب النفط الرابط بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل والمتواجدين في قاعدة سبايكر الجوية.

