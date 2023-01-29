3 قتلى بسبب «أمطار غير مسبوقة» في نيوزيلندا

عربيات ودوليات

أوكلاند- الوكالات: تسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة في أوكلاند في مقتل ثلاثة أشخاص وفقدان آخر حسبما أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز امس غداة فيضانات عاثت الخراب في أكبر مدن البلاد. وقال هبكينز في مؤتمر صحافي عقب تفقده مناطق متضررة إن الفيضانات أوقعت «ثلاثة قتلى فيما لا يزال شخص في عداد المفقودين». وأضاف أن «حجم الأضرار في بعض المناطق كبير». وأوضح أن أوكلاند شهدت هذه الأيام «أكثر الأمطار غزارة في تاريخها» الحديث الجمعة. وعثرت الشرطة على جثتي رجلين في الضاحية الشمالية للمدينة، فيما قضى ثالث في سيول جرفت منزلا قرب وسط المدينة. وفقد رابع في سيول جنوب أوكلاند.

