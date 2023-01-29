عنف الشرطة يصدم الأميركيين مجدداً.. شاب أسود ضُرب بعنف حتى الموت

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ممفيس- الوكالات: نشرت مدينة ممفيس الأميركية مقطع فيديو مؤلما يظهر خمسة شرطيين ينهالون ضربا على رجل أسود يبلغ التاسعة والعشرين سُمع وهو ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب، في واقعة أثارت دعوات إلى الاحتجاج ومخاوف من احتمال حصول اضطرابات.

واتُّهِم خمسة من عناصر شرطة ممفيس، جميعهم من السود، بجريمة قتل من الدرجة الثانية في قضية إقدامهم على ضرب تاير نيكولز التي توفي في المستشفى في 10 يناير بعد ثلاثة أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت «مروعة».

في 7 يناير أراد الشرطيون اعتقال نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم. ويُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم. وتُظهر مشاهد نيكولز وهو يصرخ وينادي والدته ويئن بسبب إقدام العناصر على ركله ولكمه مرارا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يشعر بـ«غضب وألم شديد» بسبب تلك المشاهد، قائلا إنها «ستجعل غضب الناس مبررا». وكرر بايدن دعوته إلى المتظاهرين للبقاء مسالمين قائلا «من يسعون للعدالة يجب ألا يلجأوا إلى العنف أو التخريب».

وخلال مؤتمر صحافي، دعت والدة الضحية روفون ويلز إلى التزام الهدوء لكنها توجهت إلى الشرطيين الذين ضربوا ابنها «حتى الموت» على حد تعبيرها، بالقول «لقد تسببتم بالعار لعائلاتكم بفعلتكم هذه».

واعتبر مدير مكتب التحقيق في تينيسي ديفيد راوش أن ما حصل «غير مقبول» و«إجرامي» و«ما كان يجب أن يحدث»، معربًا عن «صدمته» و«اشمئزازه» لما رآه. وأضاف «بكلمة واحدة، إنه أمر مروّع للغاية». وأحدثت القضية ضجة في بلد لا يزال متأثرًا بمقتل جورج فلويد في مايو 2020 وما أحدثته هذه المأساة من تظاهرات لحركة «بلاك لايفز ماتر»(حياة السود مهمة) ضد العنصرية وعنف الشرطة. وأعادت قضية نيكولز إطلاق الجدل حول عنف الشرطة في البلاد.

