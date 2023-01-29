تجميد أموال «التنمية».. هدر ذاتي للمستقبل

مال وأعمال

كشفت بيانات اطلعت عليها «النهار»، عن تجميد أموال خطط تنموية بواقع 17.8 ملياراً، حيث أقرت تلك الاموال على الورق لكنها لم تنفق في الواقع.

واوضحت البيانات أن الكويت رصدت خلال الـ 13 عاماً الممتدة من 2010/2011 وحتى 2022/2023 مبلغ 51.27 مليار دينار لمشاريع التنمية، في حين لم ينفق منها سوى 33.4 ملياراً،

وأوضحت مصادر متابعة أن هذا الأمر يعد هدرا ذاتيا لمستقبل الأجيال القادمة، لافتة الى أن تلك السنوات الـ 13 شهدت الكثير من القوانين والتعاميم من أجل ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل أمثل ودون أي هدر، إلا أن الكثير من الهدر مازال قائماً ولا تزال الأوامر التغييرية مستمرة بل وتتنامى.

وقالت إن بناء نظام مالي أكثر كفاءة وعدالة مطلب رئيسي، لتعزيز استخدام الموارد المالية بشكل يزيد من وتيرة الإنجازات ويطور من كفاءة النظام.

وأشارت المصادر الى أن العمل على انتقاء المشروعات التي تحقق استراتيجية الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل، أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تستوجب العمل على بناء اقتصاد متنوع قادر على استيعاب الصدمات السعرية الناتجة عن التذبذب الحاد في أسعار النفط.

وأخيراً رصدت الحكومة لمشروعات التنمية خلال العام المالي 2022/2023 ما يعادل 1.3 مليار دينار، إلا أن ما أنفق حتى الآن لا يزيد عن 302 مليون دينار، بنسبة 23% من الإجمالي.

