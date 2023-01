«الطائر الأزرق» يحلّق بإطلالته الجديدة في 2023

مال وأعمال

ضمن مساعيها الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، أقامت شركة الخطوط الجوية الكويتية حفلاً بمناسبة إطلاق عدد من الخدمات الجديدة والمتنوعة للعام 2023، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المهمة في المقر الرئيسي للشركة يوم الخميس الماضي.

هذا وقامت الشركة بعرض أحدث الخدمات للحضور والتي شملت على تحديث قوائم الطعام على الطائرة وإطلاق خدمة home check in وخدمة الليموزين وإطلاق وجهات الموسم الصيفي 2023 علاوة على ذلك تغيير وتحديث أزياء أطقم الرحلات بالكامل وأخيراً إطلاق درجات جديدة بتصاميم مختلفة على طائرات ايرباص A330NEO.

وعلى هامش الحفل، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: «تضع الخطوط الجوية الكويتية نصب أعينها تطوير منظومتها بالكامل من خلال ما تطرحه من خدمات ومنتجات جديدة لتوفير كافة سبل الراحة لعملائها، كما يأتي هذا الإعلان عن الخدمات الجديدة، استكمالاً للبرامج التي أطلقتها الشركة منذ نحو عام وهي التحول والتطوير والوصول إلى أفضل مستويات التميّز، ولتحقيق الاهداف المنشودة».

وأضاف الدخان قائلاً: «إن الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة بحسب الخطط الموضوعة، حيث أطلقت اليوم خدمات جديدة تحت عنوان (إطلالة الطائر الازرق) والتي من شأنها ستحدث تغييراً شاملاً في كافة الخدمات المقدمة لجمهورنا الكريم والذي نسعى من خلالها لمواكبة أفضل المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل الجوي التجاري والوصول إلى آفاقٍ رحبة».

أزياء جديدة

هذا وكشف الدخان خلال الحفل عن إطلاق أزياء جديدة لأطقم الرحلات وذلك بالتعاون مع شركة التصميم الايطالية العالمية ETTORE BILOTTA والتي استوحت التصاميم الجديدة للأزياء عبر مزج الالماس مع ألوان الصحراء بحيث تتناسب الازياء الجديدة بالشكل العصري مع عراقة الخطوط الجوية الكويتية والذي تأسست منذ عام 1954.

وأشار إلى أن هذا التغيير جاء بناء على معايير ودراسات تتناسب مع أهداف الخطوط الجوية الكويتية المتمثلة في تحقيق التفوق التشغيلي بمجال الطيران، وتفعيل التميز التجاري وبعد دراسة مطولة توصلت الشركة إلى هذا الشكل اللافت والانيق والمبهج مع عدم المساس بالهوية التاريخية العريقة لها والحفاظ على «الطائر الأزرق» المحبب لكل الكويتيين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية المهندس معن رزوقي إن الشركة تسعى لوضع بصمة جديدة في أذهان عملائها عبر إطلاق خدمات ومنتجات بإطلالة متنوعة ومختلفة وتصل بالطائر الأزرق إلى آفاق أوسع، مبيناً أن الخطوط الجوية الكويتية لا تألو جهداً في تلبية احتياجات ورغبات عملائها منذ دخولهم أرض المطار وحتى صعودهم إلى طائراتنا الجديدة بالكامل بأنواع وطرازات مختلفة ومتنوعة.

مقاعد عصرية

وأضاف رزوقي: «تحرص الخطوط الجوية الكويتية على إحداث تغيير شامل في خدمات وحتى في إطلالتها الجديدة حيث ستقوم بتنفيذ وتصميم مقاعد مريحة وفئات مختلفة من درجات السفر على طائرات ايرباص A330NEO تتناسب مع أذواق عملاء الشركة، والتي ترى النور في منتصف العام المقبل، وجاءت هذه الفئات كالتالي:

? درجة Elite suite أو النخبة وهي عبارة عن كابينة منفصلة بالإمكان تحويل مقاعدها إلى مسطحة بالكامل، كما تم تزويدها بشاشة 18 بوصة وكذلك تزويدها بمدخل USB من النوع A و C، وكذلك شحن لاسلكي، إضافة إلى توفير خدمة Bluetooth.

? درجة Comfort plus أو كومفورت بلس والتي تتميز مقاعدها بإمكانية الاستلقاء حتى 10 بوصات وتوفير مسند للساقين لمزيد من الراحة ووحدة للتحكم وفواصل خصوصية لمسند الرأس كما سيتم تزويدها بشاشات بمقاس 18 بوصة مع مدخل USB من النوع A و C .

? درجة Comfort أو كومفورت والتي تتميز مقاعدها بالاستلقاء حتى 6 بوصات مع قاعدة مقعد مفصلية ومسند رأس U-Dream بالاضافة إلى تزويدها بشاشات 12 بوصة ومدخل USB من النوع A و C .

HOME CHECK-IN SERVICES

وأوضح رزوقي قائلاً: «وفي نهاية فبراير المقبل، ستقوم الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية (HOME CHECK-IN SERVICES) لركاب درجة

الرويال المسافرين على جميع الوجهات فيما عدا وجهة نيويورك، حيث أن الخدمة تتضمن تخصيص سيارات جديدة مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بوزن الأمتعة وآلية انهاء اجراءات السفر واستخراج بطاقة بوابة الصعود على الطائرة

(BOARDING PASS) وذلك من خلال إرسال حافلة مخصصة إلى منزل الراكب.

خدمة سيارات الليموزين

وذكر رزوقي: «من ضمن توسعات الطائر الازرق الجديدة، ستقدم الخطوط الجوية الكويتية بداية من نهاية فبراير المقبل خدمة توفير سيارات الليموزين لركاب درجات السفر الممتازة الرويال ودرجة رجال الاعمال وما على المسافر الكريم إلا بأن يقوم بالحجز على رحلة الذهاب عبر التطبيق أو الموقع الالكتروني الخاص بالشركة قبل موعد السفر بـ 48 ساعة».

قاعة ELITE

قال رزوقي أن الخطوط الجوية الكويتية رأت بأن تقوم بتوسيع قاعة المباركية وتخصيصها لركاب الرويال والدرجة الاولى وحاملي بطاقة بلاتينيوم من نادي الواحة وتغيير اسم القاعة التي سيطلق عليها اسم قاعة ELITE، حيث ستفتتح القاعة في نهاية شهر ابريل 2023 بعد اتمام كافة الاجراءات اللازمة.

قوائم طعام متجددة

وأردف رزوقي: «تحرص الخطوط الجوية الكويتية على توفير خيارات أكثر لعملائها، حيث تقوم الشركة بشكل دوري بإطلاق قوائم جديدة على رحلات الطائر الازرق حول العالم، كما تسعى بشكل دؤوب على اختيار واعداد قوائم تتناسب مع كافة أذواق الشرائح من ركاب الخطوط الجوية الكويتية بإشراف وأيدي أمهر الطهاة من الكوادر الوطنية».

وجهات جديدة

وتابع رزوقي قائلاً: «تستعد الخطوط الجوية الكويتية لإطلاق وجهات مواسم السفر للعام 2023، حيث ستقوم الشركة بإضافة عدد من الوجهات الجديدة للمواسم بداية من شهر يونيو 2023، وستعلن الشركة عن إطلاق رحلاتها

حول العالم إلى الوجهات الجديدة وهي أثينا وأنطاليا والطائف والقصيم والعلا وأبها وبودابست وبرلين وبرشلونة، بالاضافة إلى وجهات العام الماضي وهي بودروم وإزمير وطرابزون وأثينا وميكونوس وشرم الشيخ والاسكندرية وسراييفو وصلالة ونيس وفيينا وملقا.