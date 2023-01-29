المرزوق: «الوطني» مدرسة مصرفية وفرصة لمن ينضم إليه

مال وأعمال

شارك نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت، سليمان المرزوق الشباب الكويتي خبراته الممتدة على مدار سنوات طويلة، واستعرض معهم أبرز مراحل مسيرته الوظيفية منذ التخرج من الجامعة حتى تقلد أرفع المناصب بالإدارة التنفيذية في أكبر مؤسسة مصرفية بالكويت مستعرضاً معهم أبرز التحديات التي واجهته طوال تلك المسيرة الزاخرة بالعطاء.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية جمعت المرزوق مع الشباب حديثي التخرج ضمن فعاليات برنامج «تمكن»، لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية، الذي يقام للعام الرابع على التوالي، برعاية ودعم استراتيجي من البنك وتنظيم من شركة «Creative Confidence».

أساس للنجاح

قال المرزوق خلال النقاش المفتوح مع الشباب: «الشغف ركيزة أساسية للنجاح في العمل، ومنه ينطلق الشخص نحو اكتساب مهارات جديدة، كما يدعم استمرارية التطور طوال المسار الوظيفي».

وطالب المرزوق المتدربين «أن يجلعوا سقف طموحاتهم عنان السماء»، وأن يعملوا على تعزيز قدراتهم وخبراتهم التي تساعدهم على الوصول لتلك الطموحات، مؤكداً على ضرورة الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية المميزة التي تمثل حلقة وصل بين مرحلة الدراسة وبداية الحياة العملية مثل برنامج «تمكن».

ودعا المرزوق الشباب إلى التحلي بالطموح والعمل على اكتساب مهارات جديدة كل يوم، دون توقف حيث لا يوجد سقف للتعلم الذي يجب أن يستمر طوال رحلة الشخص المهنية.

مدرسة مصرفية

وفي إطار استعراض محطات مهمة في رحلته المهنية، أكد المرزوق على ما يوفره بنك الكويت الوطني من بيئة عمل فريدة تساعد فريق العمل على التطور المستمر وتفتح آفاقاً للكفاءات للترقي والنجاح، خاصةً أن البنك لا يدخر جهداً من أجل توفير أحدث البرامج التدريبية لموظفيه بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية على مستوى العالم.

واستكمل المرزوق حديثه مؤكداً على أن الوطني يُعد مدرسة مصرفية رائدة بما تملكه من تاريخ طويل وكوادر مصرفية متميزة وإمكانات هائلة تمنح فرصة استثنائية لمن يلتحق بها لاكتساب مهارات وخبرات لن يستطيع الحصول عليها في أي مكان آخر.

تميز المبادرين

أوصى المرزوق المشاركين بالمبادرة في العمل وأكد لهم أن المبادرين دائماً ما يحصلون على فرصة أفضل للتعلم واكتساب الخبرات ليصبحوا أكثر تميزاً عن غيرهم من باقي أعضاء فريق العمل. موضحاً وجود نوعين من المبادرة، الأول، في الإقبال على الأعمال الصعبة، حيث قال: «بهذه الطريقة يمكنك اكتساب مهارات وخبرات جديدة تمنحك التميز في العمل».

وأضاف المرزوق: «دفعني شغفي بالعمل المصرفي وطموحي المهني في أداء المهام الصعبة في بداية حياتي وكان لذلك أثر عظيم في مساري الوظيفي وحياتي المهنية». أما النوع الثاني من المبادرة، يتمثل في مساعدة الزملاء في العمل، إذ قال: «في كل مرة تبادر لمساعدة الآخرين تمر بتجربة جديدة تختلف عن المهام النمطية وتكتسب رؤية مختلفة للعمل وقدرة أكبر على التطوير والابتكار».

السرعة والدقة

أشار المرزوق في معرض حديثه إلى أهمية تعلم أدوات تساعد الموظف على أداء مهامه بسرعة ودقة وما لذلك من أثر إيجابي على أدائه. إذ قال: «في بداية حياتي المهنية كنت أعمل على برنامج excel وكان وقتها ثورة في أداء العمل، وبإتقاني له ساعدني ذلك كثيراً على إنجاز الأعمال بسرعة ودقة».

ونصح المرزوق الشباب بالتركيز على تعزيز ذلك النوع من المهارات وامتلاك تلك الأدوات التي تنجز الأعمال بسرعة ودقة، وتعلم أشياء جديدة بعيداً عن المهام الوظيفية الروتينية.

تعلم من الجميع

أوضح المرزوق أن التعلم من فريق العمل وجميع المحيطين ممن يتواصل معهم الشخص بشكل يومي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الذات والتعلم.

وتأكيداً لإمكانية التعلم من الجميع بغض النظر عن الأمور الشخصية، قال المرزوق: «يتعلم الشخص خلال مسيرته المهنية من المدير السيئ كما يتعلم من الجيد، لذلك حاولوا الاستفادة قدر المستطاع وابتعدوا عن الأمور الشخصية».

السمعة الطيبة

ورداً على سؤال حول أهم الدروس المستفادة خلال مسيرته، التي يرغب في نقلها للشباب في مقتبل حياتهم المهنية، أكد المرزوق ان التحلي بالسمعة الطيبة ينعكس بشكل كبير على المسار الوظيفي والحياة بشكل عام. وأكد أن تلك السمعة التي يجب الحرص على التحلي بها، لابد وأن تمتد إلى فريق العمل والمؤسسة التي يعمل بها الشخص أيضاً.

كذلك أشار إلى ضرورة الحفاظ على أسرار العمل والأمانة في عدم نقل ما يخص المؤسسة إلى خارجها حتى مع الانتقال إلى العمل بمؤسسة أخرى. نصح المرزوق المشاركين بالتركيز على التعلم واكتساب الخبرات في بداية الالتحاق بالعمل والتحلي بالصبر حيث يمكن أن تتأخر الترقية لوقت طويل، لكن ذلك لا يمنع من تحقيق قفزات فيما بعد خلال وقت قصير، طالما تحلى الشخص بالعمل الجاد وبذل الجهد اللازم لاستحقاق الترقية.

وفي إشارة إلى بنك الكويت الوطني، أكد المرزوق أن الترقي في الوطني يرتكز إلى المهارة والتفوق في أداء المهام بسرعة ودقة، مؤكداً أن إدارة البنك توفر كافة ما يلزم للنجاح والإبداع.

وشدد على أن نجاح المسار الوظيفي لا يتوقف فقط على الترقية والحصول على مرتب كبير، مؤكداً على ضرورة التفكير في القيمة المضافة التي يمكن أن يحققها الشخص إذا انتقل للعمل بمكان جديد.

