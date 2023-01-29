صندوق النقد: عدم اليقين الاقتصادي يهدد النمو

مال وأعمال

كشف تقرير حديث، عن أن الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تسببت في حدوث حالة طبيعية جديدة للاضطرابات، مدفوعة في بعض الحالات بالتشرذم السياسي بين البلدان واستمرار حدة التوترات الجيوسياسية. وأدت هذه الأحداث أيضا إلى رفع حالة عدم اليقين إلى مستويات عالية بشكل استثنائي، مما يضر بدوره بالنمو الاقتصادي. وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه لتتبع تطور هذه الظروف بشكل أفضل، فقد قام خبراء الصندوق، بتحديث مؤشر عدم اليقين العالمي الخاص بالصندوق لإظهار قراءات أكثر تكرارية شهرية، بدلاً من ربع سنوية، ودمج بيانات 71 اقتصادا يعود تاريخها إلى عام 2008

