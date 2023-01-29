بيتكوين فقدت زخمها وخسرت %3.1

مال وأعمال

تم تداول بيتكوين ومعظم العملات المشفرة الرئيسة الأخرى على انخفاض، مخالفة الاتجاه الأخير المتمثل في التفوق على أصول المخاطرة التقليدية مثل الأسهم الأميركية خلال انتعاش الأسعار هذا العام. وانخفضت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 3.1 %، وتم تداولها عند حوالي 23065 دولارًا وفق «بلومبرغ». كانت مجموعة من العملات المشفرة بما في ذلك إيثر في المنطقة الحمراء، على الرغم من أن مؤشر أكبر 100 عملة مشفرة أظهر مكاسب، حيث ارتفع بنحو %2. وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة %2. حتى الآن، كسبت بيتكوين ما يقرب من 40 %، بعد أن قفزت من نطاق 16000 دولار إلى نطاق 23000 دولار، بحسب «بلومبرغ».

