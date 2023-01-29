«KIB» أطلق الحملة المصرفية الأقوى من نوعها في الكويت

مال وأعمال

التزاماً بمكافأة عملائه، وحرصاً على توفير تجربة مصرفية غير مسبوقة، أطلق بنك الكويت الدولي «KIB» الحملة الأقوى من نوعها في الكويت، والمدعومة بمزايا ومنتجات مصرفية تلبّي احتياجات جميع عملائه وترتقي لتناسب أسلوب حياتهم العصري.

ويمكن لعملاء KIB، الحاليين والجدد، التمتّع بمجموعة متنوّعة وغنية من الخدمات والمنتجات المصمّمة لتلبية احتياجاتهم، بدءاً بحساب «الدروازة»، وهو حساب التوفير بالدينار الكويتي على أساس وديعة الوكالة بالاستثمار، والذي تعتبر عوائده الشهرية الأقوى من نوعها متوقعة تصل إلى 2% متوقعة لأول ثلاثة شهور من فتح الحساب، ثم نسبة 1% بعد ذلك، إضافة إلى السحوبات الدورية، ابتداءً من شهر فبراير المقبل، على جوائز نقدية طوال العام.

ومن بين المزايا الرائعة التي توفّرها حملة KIB الجديدة، إمكانية الاسترداد النقدي لغاية 600 د.ك على عمليات الشراء والدفع، محلياً وعالمياً، ابتداءً من 100 د.ك، باستخدام جميع بطاقات KIB الائتمانية ومسبقة الدفع، ما يضمن تمتّع العملاء بتجربة تسوّق مذهلة. كما تشمل الحملة أقوى برنامج مكافآت رقمي هو الأول من نوعه في القطاع المصرفي المحلي، والذي يمكّن العملاء من كسب النقاط تلقائياً عند إنجاز أي معاملة مصرفية، وتمكينهم من استبدال تلك النقاط بمزايا حصرية تضمن تمتّعهم بتجربة أكثر راحة وسهولة، مثل تذاكر السفر، حجوزات الإقامة في الفنادق، تأجير السيارات، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، القسائم الشرائية وغيرها من المنتجات الفريدة التي تناسب احتياجاتهم.

وفي هذه المناسبة، أوضح عثمان توفيقي، مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في البنك: «إن هذه الحملة الفريدة التي يطلقها KIB اليوم تعكس التزامه المستمر باستراتيجيته الهادفة إلى إثراء تجربة عملائه، وذلك من خلال توفير خدمات ومنتجات متميزة، حديثة ومبتكرة، بما يلبي احتياجاتهم ويضيف قيمة حقيقية إلى حياتهم اليومية». وأضاف توفيقي: «ما زلنا نواصل سعينا الدؤوب إلى تقديم خدماتنا عبر أحدث الوسائل ووفقاً لأرقى المعايير من خلال تطوير قنواتنا المصرفية التي تلائم جميع شرائح العملاء وتواكب عصر التحوّل الرقمي والحاجة المتنامية إلى مزايا وخدمات مصرفية أكثر سهولة وأماناً.» وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل التزامه بشعار «بنك للحياة»، وذلك من خلال تقديم تجربة مصرفية متكاملة، لمكافأة عملائه وتحقيق توقّعاتهم. كما يمكن للعملاء التواصل دائماً مع KIB من خلال شبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، عبر الموقع الإلكتروني للبنك «KIB» أون لاين» على www.KIB.com.kw تطبيق البنك الخاص بالأجهزة الذكية KIB Mobile، إضافة إلى خدمة مركز الاتصال الهاتفي على الرقم 1866866 المتوفّر على مدار الساعة.

