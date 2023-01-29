«برقان» اختتم إنجازاته في 2022 بحصد 4 جوائز

مال وأعمال

مع انتهاء عام 2022-الذي شهد إطلاق العديد من الحلول الرقمية المميزة- اختتم بنك برقان العام بحصد أربع جوائز من مجلة غلوبال فاينانس العالمية، فضلاً عن تتويج تطبيقه المصرفي الرقمي بأعلى تصنيف على متجر App Store ومتجرStore Google Play في الكويت، بمتوسط التقييم 4.65.

وتشمل الجوائز الأربع جائزة «أفضل بنك في حماية أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال»، وذلك لتطويره أحد أفضل أنظمة الأمن وإدارة عمليات الاحتيال واتباع سياسات تخطيطية سليمة في المنطقة. كما حصل البنك على جائزة «أفضل واجهات برمجة التطبيقات المصرفية المفتوحة»، وذلك تقديراً لابتكاره واجهات برمجة تطبيقات مصرفية آمنة وفعّالة، حيث تعد واجهات برمجة التطبيقات أساسية في السماح لشركات التكنولوجيا المالية والأطراف المالية الأخرى بالتعاون والعمل مع بنك برقان لتعزيز وتقديم خدمات مصرفية بمزايا عديدة. وحصد بنك برقان أيضاً لقب «أفضل موقع للخدمات المصرفية المتوافقة مع الهواتف الذكية»، نظراً لتجربة المستخدم السلسة التي يقدمها من خلال مجموعة كبيرة توفرها أجهزة وحلول الخدمات المصرفية أثناء التنقل. كما سلطت غلوبال فاينانس الضوء على دعم بنك برقان للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في عام 2022، وذلك بتكريمه بجائزة «أفضل الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة». وتأكيداً لمكانته الرائدة كأفضل تطبيق مالي ومصرفي على متجر App Storeفي الكويت، شهد العملاء التطور المتنامي لتطبيق بنك برقان طوال عام 2022، لاسيما مع إضافة العديد من المميزات والخدمات الجديدة. إذ بدأ العام بإطلاق خدمة «تحويلات دولية سريعة» (Fast International Transfers) بالشراكة مع ماستركارد- وهي خدمة جديدة ومتطورة رقمياً- تُمكن العملاء من تحويل الأموال بعملات مختلفة إلى أكثر من 25 دولة حول العالم بشكل فوري وأسعار تنافسية. وخلال هذا العام، أطلق بنك برقان خدمته الرقمية «اعرف عميلك» الإلكترونية (eKYC)، والتي تسمح للعملاء بتحديث معلوماتهم الشخصية بسرعة وسهولة من خلال المنصات الرقمية لبنك برقان دون الحضور شخصياً لفروع البنك. بعد إطلاق نموذج «اعرف عميلك» الإلكتروني eKYC، أطلق البنك خدمة «Apply Now» كميزة جديدة تتيح للعملاء الحاليين لدى بنك برقان والعملاء الجدد تقديم طلب للحصول على تمويل وبطاقات ائتمانية وحسابات جديدة باستخدام ميزة « Apply Now» على تطبيق برقان الهاتفي، حيث تم طرح هذه الخدمة في جميع المنصات الرقمية ولم يعد العملاء بحاجة إلى زيارة الفروع لتقديم الطلبات، الأمر الذي ساهم في معالجة الطلبات والموافقة عليها بشكل أسرع من أي وقت مضى. وتعليقًا على الإنجازات التي حققها البنك خلال العام، قال رائد عبدالله الهقهق، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس التنفيذي الكويت: «شهد هذا العام إطلاق البنك لحلول رقمية عديدة متميزة أٌضيفت إلى باقة خدماته ومنتجاته التكنولوجية على منصاته الرقمية، وكٌل منها مٌصمم لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة وفق أحدث الحلول المصرفية للارتقاء بخدماته بأعلى مستوى من الجودة والسرعة».

تعزير الوعي المالي

ركّز جزء كبير من التحول الرقمي لبنك برقان في عام 2022 على التوعية المصرفية والعمل على التثقيف المالي بين جميع فئات الشعب الكويتي، وكجزء من مساهمته في الشمول المالي والإدارة المالية المسؤولة.أطلق بنك برقان خدمة «أداة الإدارة المالية الشخصية» (PFM)، والتي تعد علامة فارقة في رحلة نشر الثقافة المالية التي ينتهجها البنك والتي تم تغيير اسمها الى «إدارة المصاريف». وتم إطلاق أداة الإدارة المالية الشخصية وإتاحتها على تطبيق برقان الهاتفي لتعزيز الثقافة المالية، وترسيخ العادات المالية الأكثر ذكاءً من خلال تسهيل إدارة الشؤون المالية الشخصية للمستخدمين، ومتابعة وتنظيم وتحليل نفقاتهم في أي وقت وأي مكان. وتعليقاً على التأثير الإيجابي للابتكارات الرقمية لبنك برقان على مدار العام، قال دنيز جنكيز- رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة- في بنك برقان: «يتمثل تأثير التطور الرقمي لبنك برقان على المجتمعات والشركات والأفراد في العديد من الجوائز التي حصل عليها البنك، وأبرزها حصول التطبيق المصرفي الرقمي لبنك برقان على متوسط التقييم 4.65 نجمة، وهو أعلى تصنيف تاريخي لتطبيقات iOS على متجر App Store في الكويت و لتطبيقات Android على متجر Google Play Store في الكويت. وبفضل توفير خدمات مثل «Apply Now» و»eKYC»، فضلاً عن شراكتنا مع ماستركارد لتقديم خدمة التحويلات الدولية السريعة، واصل بنك برقان تعزيز مشاركته في الاقتصاد الرقمي والشمول المالي المتقدم في كل أنحاء المنطقة وليس الكويت فقط». ومن جانبه، قال ناصر القيسي-رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية -في بنك برقان: «كان عام 2022 نقطة تحول حقيقية لبنك برقان في تطوره الرقمي وأدائه المتميز في تسهيل حصول العميل على تجربة مصرفية رقمية سريعة وآمنة، حيث يعكس إطلاق العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة خلال العام مدى مرونة وتكامل استراتيجية البنك في تقديم خدماته العديدة عبر جميع القنوات والمنصات التكنولوجية».

