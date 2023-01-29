«ناسداك 100» سجل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

مال وأعمال

نبذت السوق الأميركية توقعات مخيبة للآمال من بعض أكبر شركات التكنولوجيا في العالم ما صعد بأسعار الأسهم، وسط تكهنات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة أقل بعد ظهور علامات على تراجع التضخم. ودفع انتعاش قطاع التكنولوجيا مؤشر «ناسداك 100» إلى تسجيل أفضل أسبوع في أدائه منذ شهر نوفمبر– مع قفزة أسهم «تسلا» وشركة «ميتا بلاتفورمز» المالكة لـ «فيسبوك» بنسبة 3% على الأقل في تعاملات الجمعة.

حدث ذلك رغم توقعات سيئة أعلنتها شركة «إنتل» في أعقاب ملاحظات «مايكروسوفت» و«تكساس إنسترومنتس» الأخيرة المثيرة للقلق.

