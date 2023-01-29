انتقادات حادة بين أميركا والصين باجتماع «التجارة العالمية»

مال وأعمال

تبادلت الصين والولايات المتحدة الانتقادات الحادة في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية، حيث وصفت بكين واشنطن بأنها دولة «متنمرة» فيما اتهمت الولايات المتحدة منافستها باتخاذ إجراءات انتقامية بلا أساس قانوني.

وتحدث السفير الصيني لدى منظمة التجارة العالمية لي تشنغ قانغ أمام اجتماع للمنظمة لبحث النزاعات التجارية بعد فترة قليلة من تقديم الولايات المتحدة طعنا في عدة أحكام أصدرتها منظمة التجارة العالمية خلصت إلى أن التعريفات الجمركية الأميركية على المعادن تنتهك القواعد العالمية.

وقال لي وفقا لنسخة من خطابه حصلت عليها رويترز «هذه السلوكيات المقلقة من جانب الولايات المتحدة تظهر أنها متنمرة، (تمارس هذا السلوك)، بمفردها ومنتهكة للقواعد ومعطلة لسلاسل التوريد».

وعبرت الولايات المتحدة عن أسفها بسبب وضع قضية التعريفات الجمركية على المعادن مع الصين على جدول أعمال الاجتماع واتهمت بكين بفرض «إجراءات انتقامية غير قانونية من جانب واحد» على الصادرات الأميركية.

وقالت نائبة الممثل التجاري الأميركي ماريا بيجان في خطاب لها «إن حماية منظمة التجارة العالمية للسياسات والممارسات غير السوقية للصين ليست في مصلحة أحد».

ولن تتمكن منظمة التجارة العالمية من نظر الطعن الذي تقدمت به واشنطن في قضية المعادن لأن هيئة الاستئناف العليا تعطلت عن العمل بعد أن منعت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد.

