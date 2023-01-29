«النواب الأميركي» يمرر مشروعاً يحد من ضخ النفط الاحتياطي

مال وأعمال

مرر مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس على ضخ النفط الاحتياطي الاستراتيجي الفيدرالي في السوق للاستجابة لتقلبات أسعار الطاقة.

وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 221 عضوا جميعهم جمهوريون باستثناء نائب ديمقراطي واحد بينما عارضه 205 أعضاء.ومن غير المرجح أن يمر المشروع في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الداعمون لسياسات الرئيس جو بايدن.

وبحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع القانون «يحد من سحب النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي حتى تضع وزارة الطاقة خطة لزيادة نسبة الأراضي الفيدرالية المؤجرة لإنتاج النفط والغاز».

وكانت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرونهولم قد شددت يوم الاثنين الماضي على أن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون هذا.

ومنذ الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة والتي بلغت مستويات عالية منتصف السنة الماضية وافق الرئيس بايدن على الإفراج عن دفعات من النفط الاحتياطي الاستراتيجي الفيدرالي كجزء من خطته الشاملة «للمساعدة في حماية الأميركيين من ارتفاع أسعار (الرئيس فلاديمير) بوتين» في إشارة إلى تأثير الأزمة الروسية - الأوكرانية على أسعار الطاقة.

