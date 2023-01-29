الأحد 29 يناير 2023 ,8 رجب 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أسرع الشركات وصولاً لأول مليون مستخدم
تربعت 5 شركات ناشئة قمة أسرع الشركات وصولاً لأول مليون مستخدم.
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