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أسعار البيض.. أزمة في الولايات المتحدة


تلقت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة عدة طلبات، لفتح تحقيق بشأن أسعار البيض التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أضعاف في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولو قطاع الزراعة هذا الارتفاع إلى تفشي إنفلونزا الطيور، التي أفقدت السوق نسبة مهمة من المعروضات من البيض.
وقالت إميلي ميتز، رئيسة مجلس مؤسسة البيض الأميركي: «أعتقد أن الناس تعاني من صدمة قوائم الأسعار، لم يتوقعوا زيادات مماثلة في هذا الوقت الذي تشهد فيه الأسعار ارتفاعا بسبب التضخم، حتى تأتيهم زيادة أخرى في مادة أساسية كالبيض بسبب انفلونزا الطيور».


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