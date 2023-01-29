الخام يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث

مال وأعمال

صعدت أسعار النفط، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية بدعم من نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أفضل من المتوقع وتصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار، أو

1.5 % عند 88.77 دولاراً للبرميل،. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.27 دولار، أو 1.6 % عند 82.28 دولاراً للبرميل، ويتجه لتسجيل أعلى قفزة يومية من حيث النسبة المئوية في أسبوعين. وصعد الخامان بأكثر من 1 % الخميس، ويتجهان لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

يجتمع مندوبو أوبك+ الأسبوع المقبل لمراجعة مستويات إنتاج النفط، مع توقع مصادر من المجموعة الإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية.

