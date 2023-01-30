محمد أبو العينين.. رجل الصعاب

ديوان Diwan

رجل أعمال مصري محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب ووكيل مجلس النواب المصري ومؤسس ورئيس مجموعة كليوباترا في مصر، البعض يراه رجل المهام الصعبة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي وتصل صادرات شركاته إلى 108 دول حول العالم بما فيها السوق الياباني والعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وتستخدم منتجاته العالية الجودة في كبريات المشروعات المحلية والعالمية.

على مدار 40 عاما من العمل المتواصل نجح محمد أبو العينين في في تشييد مجموعة كليوباترا التي تضم أكثر من 25 ألف مهندس وفني وعامل لتصبح واحدة من كبرى ثلاث شركات في العالم في إنتاج السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.

ابو العنين من مواليد (5 سبتمبر 1951م). تخرج في كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان عام 1973م. وبدأ نشاطه الاقتصادي منذ السبعينات بالتجارة، وفي عام 1983م أنشأ أول مصنع في مدينة العاشر من رمضان، وكان هذا المصنع هو الأول في مصر في مجال الصناعة الحديثة للسيراميك. واليوم تحول هذا المصنع مجمعاً صناعياً متكاملاً مكوناً من 17 مصنعاً، ويبلغ إنتاجها السنوي 100 مليون متر مربع ومليون قطعة من الأدوات الصحية ويقول ابو العنين انه بدأ حياته العملية عام 73، بعد انتصار اكتوبر، حيث قرر أن يشارك وطنه في بناء تنمية صناعية حقيقية، مضيفا قررت أن أخوض ذلك التحدي ببناء أول مصنع لي في الصحراء على هذه الأراضي التي افتقرت وقتها للبنية التحتية، حيث كان التحدي الحقيقي أمام رجال الأعمال المصريين – آنذاك – غزو الصحراء لتأكيد قدرتنا على النهوض بالصناعة المصرية.

وتابع: في عام 79 وقفت وسط الصحراء، وقلت هنا سيكون مصنعي، وقررت وقتها أن أخوض التحدي، ونجحنا بفضل الله أن نتواجد على القمة في السوق المحلي، وكان الفضل وقتها للمستهلك المصري الذي شجع الصناعة المصرية ووثق بها، وبعدها بدأنا ننتشر في البلاد الأفريقية، ثم العربية، ومن ثم باقي دول العالم، فالآن نحن نتواجد بقوة في السوق الياباني، وخلقنا العديد من التعاون معهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ويعد محمد ابو العينين رائد في الاستثمار بالمشاريع العملاقة في مصر، وكان أول مستثمر ومنتج ومصدر بمشروع شمال غرب خليج السويس وبمشروع التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء وبمشروع استصلاح وزراعة شرق العوينات. كما دخل قطاعَ صناعات المستقبل عالية التكنولوجيا حيث أنشأ مصنعاً للكروت الذكية وكان أول مصنع في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال وقد أدت هذه القفزة الى تنوع المشاريع التجارية لأبو العينين لتشمل مجالات الزراعة والتعدين والعقارات والسياحة والإعلام، ومشاريع التكنولوجيا العالية والطيران، الذي يحتل مكانة خاصة في قلبه، حيث ان أبو العينين طيار معتمد..

وحصلت مجموعة كليوباترا على أكبر الجوائز العالمية مثل جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية وجائزة اينبكس للإبداع والابتكار من الولايات المتحدة وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا وجائزة اليونيدو من الأمم المتحدة كأفضل منتج عالي التكنولوجيا في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأدار بنجاح شركة صناعية عالمية عندما كان عمره 32 عاما، وقف وسط صحراء جرداء، خاوية من أي بنية تحتية، ورسم هدفا واضحا: من هنا سأبني مصنعي، كانت تلك القاطرة التي سار بها رجل الأعمال محمد أبوالعينين ليعمر في الصحراء، وأصبح خلال 40 عاما على رأس امبراطورية كيلوباترا قضى أكثر من 30 عاماً في خدمة بلده بالمشاركة في تعمير مناطق صحراوية نائية لم تشهد أي تنمية على مدى التاريخ.. كان خلالها من رواد الاستثمار في هذه المناطق، بدأ فيها عندما كانت أرضا صحراوية نائية بلا بنية أساسية أو مرافق، تحمل كل المخاطر والتكاليف ليحولها إلى قلاع صناعية ومزارع نموذجية ومشروعات سياحية رائدة.. في العاشر من رمضان، وشمال غرب خليج السويس، وشرق العوينات، ومرسى علم، وغيرها. صارت مثلا يحتذى للأجيال الجديدة من المستثمرين، ومزارا لرؤساء الدول في زيارتهم لمصر. وصارت من أكبر القلاع الصناعية في العالم. وحصلت على العديد من الجوائز العالمية. فتح بمنتجاته أسواقا لم تعرف المنتجات المصرية من قبل، وأعد أجيالاً صناعية من الشباب تخرجوا في أكاديمية كليوباترا وتدربوا بالخارج والداخل حتى أصبحوا عماد الصناعة في مصر والمنطقة العربية.

لمحمد أبو العينين دوره الاجتماعي والثقافي المتميز، فدوره الاجتماعي يمتد لأكثرَ من 25 عامًا، وأنشأ في عام 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، حيث تتولى محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوى التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من أكبر المساهمين في مستشفى 57357. النشاط الاجتماعي له كان محل تقدير من الجميع، اختاره ملايين من مستمعي إذاعة الشرق الأوسط أفضل رجل أعمال خدمة للمجتمع في الاستفتاء الذي نظمته الإذاعة في عامين متتاليين 2000 و2001، كما اختاره قراء جريدة الأهرام المسائي أفضل نائب في خدمة المجتمع عام 2008، كما كرمته إدارة مستشفى 57357 كأكثر من ساهم في بناء المستشفى وكرمته الجامعة الأميركية بالقاهرة تقديرًا لدوره الاجتماعي.

والنشاط الثقافي لمحمد أبو العينين متعدد ومتنوع، تقدم بالعديد من التشريعات التي ترعى الإبداع وتشجع المبدعين ومنها تعديله لقانون جوائز الدولة التقديرية لاستحداث جائزة مبارك وزيادة عدد وقيمة جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية واستحداث جوائز الدولة للتفوق واستحداث مجالات جديدة لمنح جوائز الدولة، كما أنه عضو مؤسس وعضو مجلس أمناء ومجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي.

الجوائز وشهادات التقدير

حصل محمد ابو العينين علي العديد من الجوائز وشهادات التقدير الدولية ومنها:

جائزة أكبر مصدر للسوق الياباني 2005.

جائزة الأمم المتحدة للتفوق الصناعي كأفضل شركة على مستوى أفريقيا 1997.

جائزة الإنبكس للابتكار والإبداع من الولايات المتحدة 1998.

جائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996.

جائزة أفضل صانع في قارة إفريقيا عام 2018 من الاتحاد الافريقي.

جائزة منظمة الانبكس العالمية للابتكار في الولايات المتحدة.

جائزة التميز للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية عام 2019 من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واكاديمية جوائز تميز دبي.

جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 من منظمة الثقافة والتضامن الايطالية.

جائزة التميز في العمل الاجتماعي من الجامعة الاميركية في القاهرة

المناصب والإنجازات

المستشار الاقتصادي و التجاري للامم المتحدة

رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط.

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.

عضو في مجلس الشعب المصري منذ عام 1995.

رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب.

رئيس اللجنة الدولية لحل مشكلة الألغام الأرضية بالجمعية البرلمانية الأورومتوسطية.

عضو اللجنة الاقتصادية، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الديموقراطي.

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الليبية.

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الإيطالية.

رئيس المجلس المصري الأوروبي.

رئيس الشعبة العامة للمستثمرين للاتحاد العام للغرف التجارية.

رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة.

نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين العرب.

رئيس مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك.

عضو مجلس الأعمال المصري الإيطالي.

نائب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

رئيس مجلس إدارة جمعية أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بالجيزة.

عضو مجلس الأمناء ومجلس إدارة مؤسسة الفكر العربي.

عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية.

عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات.

عضو مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية.

