حقوق وواجبات المتطوعين.. لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد

ديوان Diwan

لقد بينا في مقالاتنا السابقة أهمية العمل التطوعي كأحد المؤشرات والمقاييس الهامة والأساسية التي يتم اعتمادها في تصنيف مدى تقدم وتطور ورقي المجتمعات في شتى بقاع العالم، كما خاطبنا عقول من يرغب بالقيام بالعمل التطوعي ووضحنا الأسس التي من خلالها يستطيع الأفراد والجماعات معرفة أسباب تطوعهم وكيفيته، كما وضحنا الفوائد التي تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، وعلى المتطوعين أفراداً ومؤسسات بشكل خاص، وفي هذا المقال نسلط الضوء على أهمية أن يتعرف المتطوعون على حقوقهم وواجباتهم قبل أن يقدموا على أولى خطواتهم في تنفيذ العمل التطوعي.

حقوق المتطوعين:

في أي منظومة عمل هناك سياسات داخلية وخارجية تنظم العلاقات المهنية بين العاملين والإدارة، بل وتتحكم بضوابط ومؤشرات الأداء للعاملين، كما عملت العديد من الجهات التنظيمية في وضع ضوابط وأسس لعمل المتطوعين الراغبين في تقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي للعاملين فيها بدرجة تحقق الفائدة المرجوة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، لذا فإنه من الأهمية بمكان أن يتم تعريف وتثقيف المتطوعين بالأعمال التي ستوكل لهم، بل ويفضل أن يتم عمل برامج تدريبية وتأهيلية للمتطوعين قبل دخولهم للمعترك العملي لإكسابهم مهارات التعامل مع الآخرين والعاملين، وكما قيل في المأثور من الأقوال (لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد)، وإليكم بعضاً من الحقوق التي يجب مراعاتها من قبل جهات العمل عند التعامل مع المتطوعين:

• تقديم وتحديد وصف واضح ومكتوب للفرصة التطوعية تبين بوضوح الأعمال التي سينفذها.

• يجب ان يكون التخصص مناسباً لمجال عمل المنظمة.

• يجب ان يخصص للمتطوعين مكان وبيئة عملية تتناسب مع مجال تطوعهم.

• التعرف على المشرف او المسؤول عن عمل المتطوع وكيفية الاتصال والتواصل معه.

• يجب توفير التوجيه والإشراف الكافي، وحق المتطوع في معرفة اراء المشرفين عليه.

• توفير الحماية والسلامة والتأمين عند تنفيذ العمل التطوعي.

• الحفاظ على سرية معلوماتك الشخصية.

• يجب أن يشارك المتطوع في صناعة القرارات المهمة المتعلقة بالعمل التطوعي.

• للمتطوع الحق في التعبير عن مخاوفه واعتراضه.

• للمتطوع الحق في الحصول على اثبات يوثق مساهمته بوقته ومهارته وافكاره وخبراته.

واجبات المتطوعين:

يجب على المتطوعين أن يحرصوا على أداء واجباتهم بدرجة حرصهم على الحصول على حقوقهم فعندما تقوم الجهات المختلفة بتشغيل المتطوعين، وجب على الجميع أن يفهم مسؤولياتهم وواجباتهم ومهامهم استنادًا إلى القوانين والنظم واللوائح التي تحكم العمل في المؤسسة، كما يتحتم على المتطوعين الالتزام بها، وأن يتحملوا مسؤولية تنفيذها:

• تأكد المتطوعين بأن لديهم الوقت اللازم لتولي المنصب التطوعي وتنفيذ الأعمال المطلوبة.

• العمل ضمن السياسات والقواعد المنظمة للعمل في المؤسسة.

• احترام خصوصية الموظفين أو العملاء أو الأعضاء والمتطوعين الآخرين.

• العمل وفق قاعدة كن شخصا مسؤولا ويمكن الاعتماد عليه.

• أكمل ساعات العمل التطوعي والمهام المتفق عليها.

• إعلام المنظمة مسبقا عندما لا تكون متاحاً للعمل التطوعي.

• يجب أن يكون المتطوع وفياً للمؤسسة.

• تحدث واعلم المؤسسة عن القضايا أو المخاوف المهمة.

• الحرص على حضور ورش الإرشاد والتوجيه والدورات التدريبية.

• اتباع التوجيهات المقدمة من قبل المشرفين.

• كن لاعبا وعضوا مؤثرا في فريق العمل وادعم الموظفين والمتطوعين الآخرين.

• يجب أن تكون مسؤولاً وتحترم حقوق الإنسان، والتنوع، والمساواة بين الجنسين.

ختاماً يمكننا أن نؤكد بأن الإنجازات التي حققتها المؤسسات الخيرية ذات الطابع التطوعي تروي حكاية من الجهد والعطاء لأناس نذروا أنفسهم وأوقاتهم الثمينة للقيام بالعمل التطوعي، وتحققت تلك الإنجازات بمشاركة المتطوعين، وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، كل فرد منهم محب للإنسانية وعلى قدر المسؤولية، يرنو إلى المستقبل بتفاؤل وأمل، يعززه حبه للعمل الخيري والتطوعي والإنساني وحبه للوطن، وتحققت بفضل الله أمنيات كبيرة ومتنوعة في مجالات العمل الخيري والتطوعي للنهوض والمواصلة الحثيثة لمسيرة الخير، والسعي للعطاء وللعمل بلا توقف لتحقيق المزيد من الخير والعطاء في مجال العمل الإنساني والخيري والتطوعي، كما حققت هذه الإنجازات تعزيزا أكبر وأشمل لأهداف العمل التطوعي بهمة الأبناء المتطوعين.

