الفائزون في جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي تميزوا وأبدعوا بمشاريعهم العملية موضوعاً ومضموناً

ديوان Diwan

منذ بدء اهتمام القائمين على مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بأدبيات العمل التطوعي والخيري والإنساني أخذوا على عاتقهم مسؤولية تنمية الفكر الريادي لدى أفراد ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارهم ركيزة أساسية للعمل التطوعي تساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف المنشودة من جهة، وفي تعزيز فضيلة البر، وترسيخ العمل التطوعي في المجتمع، وتساهم في تحقيق أهداف مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار من جهة أخرى، وفي هذا العدد سنسلط الضوء بصورة تفصيلية على أهم الأعمال التي نفذها الفائزون في مسابقة جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي للأفراد لعام 2022م والتي حصلوا بموجبها على لقب أبناء الكويت البررة كلاً في مجاله بهدف التوعية.

جائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي للأفراد لعام 2022م

بلغ عدد المشاركين بجائزة وسام البغلي للابن البار للعمل التطوعي لعام 2022م، عدد (20) مشاركاً من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، شارك على مستوى الأفراد عدد (8) من الذكور، وعدد (8) من الإناث، وبلغ عدد الفائزين من الأفراد (3) فائزين، عدد (2) من الذكور وعدد (1) من الإناث، ويلاحظ تساوي عدد المشاركين من الإناث عن الذكور، وبلغ عدد الفائزين من الذكور ضعف عدد الفائزين من الإناث.

أسماء ومراكز الفائزين وأهم المشاريع والأنشطة التي تم تنفيذها

المركز الأول: المستشار البيئي فؤاد مانع الجمعة

قام المتطوع فؤاد الجمعة بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التطوعية بجهود شخصية وبالتعاون والتنسيق مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز العمل التطوعي وتحقيق أهدافه من خلال تنفيذ مبادرة من أجل صحتكم بمناسبة اليوم العالمي للوالدين لعام 2021م.

الهدف من المبادرة:

• من مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية التنموية المستدامة لتحقيق معايير المدن الصحية صديقة البيئة والتنمية المستدامة تم تنفيذ المشروع من قبل فريق الأيادي الخضراء البيئي وسد النقص في عدد النباتات والاشجار الطبية والعطرية والعشبية لتزويد المصنع بالمواد الأولية لصنع المراهم والمكملات الغذائية وتوفير أشجار مستدامة وتحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 والمحلية 2035 مثل القضاء على الجوع من خلال زراعة أيضا الخضراوات والورقيات لعمال المستشفيات والاماكن القريبة فهو تشجيع الاكتفاء الذاتي. وتوفير مخزن لجمع البذور يتم استخدامها لاحقا. وعمل شراكات مجتمعية مع جهات حكومية وأهلية وتعاونية وأفراد وكذلك نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على بقايا الطعام واحضارها كسماد عضوي وتقليل النفايات.

• غرس قيم حميدة بتقدير الوالدين وتعمير الأرض وحفظ النعمة ونشر ثقافة الاهتمام بالبيئة وإعادة التدوير. لا يوجد أفضل هدية للوالدين من الحفاظ على نظافة البيئة حولهم وتقليل النفايات والتلوث وغرس قيم حميدة ونبيلة في نفوس الصغار والكبار بأهمية تقدير واحترام الوالدين الأحياء منهم والأموات.

• تم تجهيز المكان في مارس 2021 وتأهيله ثم انطلقت الزراعة واستمرت وتم الاحتفال باليوم العالمي للوالدين الأول من يونيو 2021 وتم تسليم المكان بعد زراعته في يوم 29 أكتوبر 2021 وهو اليوم العالمي للمدن الصحية لمراقب الزراعة في وزارة الصحة بحضور د. منال المطر رئيسة مركز الطب الإسلامي ود. أحمد الشطي والذين شاركوا في غرس الأشجار.

مكان تنفيذ المشروع:

تم غرس 1500 شتلة وشجرة عشبية على مراحل عشر بشراكة جميلة وتعاون المتطوعين وخاصة كبار السن الذين زرعوا مع أولادهم واحفادهم وشعروا بالسعادة لتقدير ابنائهم لهم فهم يحمونهم بتوفير بيئة نظيفة وهواء نقي والدواء النافع والمكملات الغذائية والمراهم والدهانات الطبية التي تخفف من آلامهم وفي هذه المبادرة وجدنا عائلة بأكملها تزرع فزاد من التكاتف والترابط والمحبة بينهم ليكبروا على حب البيئة والأرض والوطن ويتركوا بصمة مميزة وأثرا كبيرا فهم التغيير الإيجابي واشتراك الأيتام تحت مظلة نماء الخيرية جعلت لهم فرصة للتعبير عن حبهم للأشخاص الذين فقدوهم فهو أجر وثواب مستدام ووقف خيري يأكل منه الطير والحيوان والانسان. وهذا المكان في منطقة الصباح الطبية قرب مصنع مركز الطب الإسلامي.

المستفيدون من المشروع:

شارك العديد من المتطوعين بغرس اشجار الوالدين كبار الدار واصحاب الخبرات والمهارات والممارسات الحياتية نبع الوجود والحنان أمهاتنا وآباؤنا غرس البر والوفاء لهم في حديقة الغابة المطرية والتي أيضا لاستدامة الهدف تم الانتقال لمنطقة الاندلس والتي غرست اشجارها برا ووفاء للجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة بالشراكة والمسؤولية المجتمعية التنموية المستدامة في المدن الصحية صديقة البيئة في منطقة الأندلس الصحية صديقة البيئة والتنمية المستدامة اما عدد المستفيدين فهم المراجعون في مركز الطب الإسلامي وكذلك عمال المستشفيات القريبة. وتحسن البيئة بالزراعة ينعكس اثره على الإنسان والطير والحيوان.

المركز الثاني: د. علي حسن محمد حسين

حرص المتطوع د. علي حسن على تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية، بهدف تعزيز وتوثيق العمل التطوعي من جهة، ولتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على المستفيدين من جهة أخرى من خلال الأنشطة والفعاليات التي نفذها على شكل مبادرات تطوعية واستشارات مجانية وإقامة انشطة وفعاليات وتوزيع مساعدات غذائية وطبية استفاد منها اكثر من 200 شخص بدولة الكويت طوال عام 2020م.

الهدف من المشروع:

خدمة ذوي الإعاقة وتيسير أمورهم ومساعدة الأسر المتعففة

الجهود المبذولة في المشروع:

قدم المتطوع بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خدمات الاستشارات النفسية والاجتماعية والاسرية مجانا لذوي الاعاقة واولياء امورهم، وتطوع مع فريق سند التطوعي التابع لجمعية المحامين الكويتية اثناء ازمة كورونا بتقديم المساعدات للأسر المتعففة وتوزيع الملصقات على المنازل اثناء الحجر الصحي، كما تم تقديم محاضرات تطوعية مجانية للأطفال واولياء الامور وذوي الاعاقة، وقام بدعم ذوي الاعاقة الفنانين والرياضيين بالحضور لفعالياتهم وتحفيزهم وتشجيعهم، التطوع مع فريق عطاء بزراعة شتلات في جمعية رعاية المعاقين بالجهراء والمعهد الديني، المشاركة مع فريق الدانة وشركة الدانة للتراث بدعم الاسر المتعففة والايتام وكبار السن والمشاريع الصغيرة، المشاركة بلقاءات تلفزيونية واذاعية وصحافية داخل وخارج الكويت في مجال الرياضة والتربية والتعليم، الالتقاء بعميد كلية التربية الرياضية بالجامعة الاردنية للتنسيق وتسهيل قبول الطلبة الرياضيين في نادي التضامن الرياضي في كلية التربية الرياضية، تقديم الجوائز والهدايا لأطفال ولاعبي الكاراتيه في اكاديمية الهدف في نادي الصم الكويتي، والمشاركة والمساهمة في العديد من الحملات والفعاليات التطوعية المحلية بمشاركات خليجية والمشاركة مع الجمعية الخليجية للعمل التطوعي في قطر، الى جانب العديد من الابحاث العلمية والمنشورات المحكمة في الجامعات حول موضوعات الشباب والمعاقين.

المركز الثالث: باسمة محمد يعقوب المكيمي

أسست المتطوعة باسمة المكيمي فريق احتواء حواء التطوعي حباً منها للعمل التطوعي وخدمة الآخرين، وللعمل على مد يد العون لهم في الظروف المختلفة، فنفذت وشاركت في العديد من الأنشطة والفعاليات اعتباراً من 8 أغسطس 2017م ومازالت مستمرة حتى تاريخه، وقدمت مبادرات وحملات كثيرة استفاد منها أعضاء الفريق والفرق التطوعية المشاركة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومركز إعداد القادة بالخالدية، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 149 بنتا والعدد في تزايد مستمر.

الهدف من المشروع

• الإصلاح وتنشئة جيل واعد من أمهات المستقبل.

• تقليل نسبة الطلاق بالمجتمعات الخليجية وخاصة بدولة الكويت.

• إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج.

• إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة العنوسة والتي لم تتزوج في حياتها.

• كمية المواد العينية المقدمة للمستفيدين ان وجدت:

الجهود المبذولة في المشروع

• تنظيم الدورات ودروس التقوية المجانية للطلاب والطالبات للمراحل المتوسطة والثانوية لما لوحظ في الآونة الأخيرة لارتفاع أسعار الدروس الخصوصية.

• مشاركة مشروع احتواء حواء في ملتقى مواليف الخليجي الرابع (استشراف أجيال المستقبل 2071 في العاصمة أبو ظبي بتاريخ

10/7 - 2022/10/9).

• مشاركة حملة عمار يا كويت برعاية الشيخة أمل الحمود الصباح بالفعاليات والأنشطة الكثيرة منها سمعاً وطاعة يا سمو الأمير وولي العهد معاً لغرس مفهوم الولاء الوطني 2022/10/15 وتخليد ذكرى شهداء الكويت وذكرى الغزو العراقي الغاشم.

• مساهمات ومشاركات الفريق بتنظيم رحلات جماعية لدور الرعاية الاجتماعية للمسنين (نساء ورجال) ودور الرعاية الاجتماعية للفتيات.

• زيارة مرضى السرطان (الأطفال والكبار - مشاركات كثيرة مع الهيئة العامة للشباب - ومشاركات مع الهيئة العامة للرياضة - عمل ملتقيات خليجية كبيرة في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

