إبراهيم البغلي يلتقي محمد المزيني

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التقى إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، السيد محمد يوسف المزيني رئيس مجلس إدارة مبرة البر الخيرية، في مكتبه بحضور السيد علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار، حيث تقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير للجهود القيمة والمتميزة التي قام بها المزيني طوال فترة عمله في مبرة البر الخيرية، محققاً الإنجازات الكبيرة مستكملاً مسيرة الخير والعطاء التي بدأها الآباء والأجداد في بر وحفظ النعمة، وتوزيعها على المحتاجين.

وأكد المزيني على الدور المتميز الذي يقوم به السيد إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم البغلي للابن البار، وحرصه الدائم على تعزيز أسس وأركان ومبادئ العمل الإنساني والوطني، والعمل على تعزيز تكاتف وتلاحم أبناء ورموز العمل الإنساني والوطني وتحقيق التعاون والتكامل بين مؤسسات العمل التطوعي والإنساني الوطني من أجل خدمة الكويت وأهلها.

وتطرق المزيني في حديثه مع البغلي لمشروع مبادرة «نعمتي» وهي إحدى مبادرات مبرة البر الخيرية بدولة الكويت، برعاية كريمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وشراكة كل من جمعية العون المباشر وجمعية التميز الإنساني، وتحت شعار (احفظها من الزوال)، تهدف المبادرة لحفظ النعمة من خلال القيام بمختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تحارب الإسراف وتعين على ترشيد الاستهلاك، وتستثمر الفائض من الطعام، وحفظ النعمة من خلال منظومة ومبادرة مؤسسة عمل احترافية، تحت مظلة مبادرة نعمتي، تجمع مجموعة كبيرة من الاخصائيين والعاملين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف التفصيلية التالية:

• دعم الاتجاهات التشريعية التي من شأنها تيسير تحقيق حفظ النعمة وتقليل الهدر.

• عقد الشراكات والتواصل مع كل الجهات العاملة في حفظ النعمة في الكويت.

• الإسهام في تطوير مفهوم المساعدات الخيرية.

• المساهمة في المحافظة على البيئة بتخفيض التلوث الناتج عن هدر المواد الغذائية الزائدة.

• تعميق إحساس الناس بنعمة الله وشكره عليها من خلال حفظ النعمة وتقليل الهدر.

• أن تكون مبادرة نعمتي بيت خبرة في تدريب الفرق التطوعية الراغبة في عمل مبادرات مشابهة تتعلق بحفظ النعمة.

• رفع كفاءة العاملين في مجال حفظ النعمة وتقليل الهدر.

• العمل على تعزيز روح التكافل الاجتماعي بين طبقات المجتمع.

• الاستفادة من الزائد من بقايا الأطعمة قدر المستطاع.

• رفع مستوى الوعي لدى المواطنين للحد من الإسراف والتبذير في كل مظاهر الحياة.

• سد حاجة الشريحة المستهدفة من الطعام الأساسي.

• إبراز دور العمل التطوعي في خدمة المجتمع.

وتقدم المزيني للسيد إبراهيم البغلي بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمه وتقديره من ضمن كوكبة من أبناء الكويت البررة لعام 2022م من ضمن فعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، حيث أكد بأن هذا التكريم أسعده، ووضعه أمام تحدٍ كبير ومسؤولية كبرى تجاه متطلبات العمل الإنساني والوطني، وشكل له حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لترسيخ وتعزيز قواعد العمل الاجتماعي والإنساني الوطني والخيري والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة.

وفي نهاية اللقاء أشاد البغلي بالدور الفعال والهام الذي قام به المزيني مع كوكبة من السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات أبناء الكويت البررة الذين استطاعوا ان يرفعوا اسم الكويت عاليا في شتى المجلات. وفي كثير من المحافل الدولية، وأخذوا على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بهذا الوطن الغالي حتى ضربوا أروع الأمثلة في البر والتضحية والإيثار. فشكرا لهم على ما بذلوه من عطاء وجزاهم الله عنا وعن الكويت وأهلها كل خير، ولأننا عرفنا فيهم الصدق والوفاء ولمسنا منهم التعاون والعطاء ولأننا نؤمن بأن تكريمهم رسالة سامية تبعث العزم في نفوس الأجيال القادمة وتجعلهم على بصيرة من أمرهم لذلك وجب تكريمهم لأنهم أبناء الكويت البررة. متمنياً للقائمين على المبرة دوام التوفيق والسداد، ولدولة الكويت الحبيبة العز والأمان في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.

