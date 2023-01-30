الملحق الثقافي الإيطالي في القاهرة: مصر بوابة روما لدول الخليج

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عقد المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة مؤتمراً صحافياً لعرض مبادرة «الدراسة في صقلية» والتي ستستمر فعاليتها لمدة ثلاثة أيام في محافظات (الأقصر والقاهرة والإسكندرية.)

ويقوم بتنظيم المبادرة المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بالتعاون مع المعهد الوطني للتوثيق والابتكار والبحوث التربوية «INDIRE» وبدعم من إقليم صقلية.

وتعكس المبادرة نموذجاً حقيقياً على التعاون المتبادل بين إيطاليا ومصر؛ وهي شراكة يعتزم الطرفان مواصلتها وتطويرها.

وتتضمن المبادرة التعاون مع مصر ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا (الأردن والمغرب وتونس والجزائر)، وقد تم اختيار مصر هذا العام كنقطة انطلاق رئيسية ومحورية للمبادرة.

إلى ذلك أوضح د. رافاييلي بنتانجيلو، الملحق الثقافي الإيطالي خلال المؤتمر الصحافي، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو الجمع بين المؤسسات التعليمية الإيطالية والمصرية من أجل تعزيز التعاون، من خلال منصات برامج التبادل التعليمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات، وغير ذلك العديد من الفرص، مع التركيز على ما يقدمه إقليم صقلية من العروض التعليمية والأكاديمية.

وعن امتداد المبادرة لدول الخليج، أوضح انه سيتم الترتيب لذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تعتبر هي بوابة إيطاليا لدول الخليج.

وأشار إلى اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي بين جامعات ايطالية وأخرى في الخليج.

وأضاف أن المبادرة سوف تقدم فرصاً أكثر للقبول بالمنح حيث إنه عادة ما تكون تأشيرات سفر الطلاب من مصر إلى إيطاليا محددة بعدد معين ولكن تعمل المبادرة بالتوازي مع النظام الحالي حيث ستوفر عدداً من تأشيرات السفر الخاصة بالمبادرة مما يضمن حصول عدد أكبر على تأشيرات الدخول لإيطاليا.

وأشار إلى أنه سيتم توفير منح دراسية ممولة بالكامل، كما سيتوفر للطلاب مساعدات مادية خارج المنحة الدراسية والاشتراك في مراكز رياضية وثقافية وتسهيلات للإقامة ووسائل المواصلات، كما يوجد مكتب خاص بالمبادرة «ufficio di diretto allo studio» في كل جامعة لمساعدة الطلاب دراسيا أو في أي مشكلة بوجه عام .

وأعرب الملحق الثقافي الإيطالي عن سعادته بتكوين علاقات تعاون ما بين الجامعات والمعاهد المصرية والإيطالية، مؤكدًا أن إقليم صقلية سيكون بمثابة دولة مضيفة للشعب المصري، حيث إن هناك بالفعل الكثير من سمات التأثر والتشابه بين الشعبين.

أما بخصوص ما ستقدمه الجامعات للطلاب المصريين، أوضح مسؤولو الجامعات والمعاهد، أن المناهج الدراسية والتعليمية ستكون مميزة، مما سيتيح للطالب التمتع بثقافات وحضارات مختلفة وبناء علاقات جديدة مع طلاب من جنسيات مختلفة.

وأكد د. رافاييلي بنتانجيلو على حضور وفد إيطالي من ممثلي الجامعات والمعاهد المشاركة في المبادرة وممثلي المعهد الوطني للتوثيق والإبداع والبحث العلمي «INDIRE» وممثلين عن إقليم صقلية، لعرض كل التفاصيل الخاصة بالمبادرة ، التي تتناسب مع معايير واحتياجات الجامعات المصرية وللحديث عن تجارب الطلاب السابقة، وسوف تستمر المبادرة لمدة ثلاثة أيامٍ في الأقصر والقاهرة والاسكندرية، ويلي الملتقى في كل مدينة حفلا موسيقياً لأوركسترا إيراسموس، بقيادة المايسترو إليو أورتشولو.

وتقام الحفلات في معبد الأقصر ومكتبة الأسكندرية ودار الأوبرا المصرية (بمسرح الجمهورية).

وفي معبر إجابته عن سؤال «النهار» حول أعداد الطلاب المصريين الدارسين بإيطاليا؟، وإمكانية استكمال الطلاب المصريين الدارسين في الخارج الدراسة في جامعات صقلية خصوصاً المصريين الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا ؟

قال : انه يمكن ذلك ماداموا استوفوا الشروط المطلوبة للدراس ، وهي أن يكون الطالب حاصلا على 12 سنة من التعليم المتواصل في نظام التعليم المصري، إلى جانب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة من مصر.

كما ذكر الملحق الثقافي أنه لن توجد أي مشاكل في الإجراءات الورقية الخاصة بالمنح مما سيسهل علي الطلاب التسجيل والالتحاق بالسنة الدراسية القادمة، موضحاً ان عدداً كبيراً من الطلبة المصريين يدرسون بإيطاليا وعلى الرغم من ان الجامعات المصرية تقدم تعليماً مميزا ورفيعاً في المستوى إلا ان السفر لإيطاليا للدراسة سيحقق مزيدا من الانفتاح الثقافي والمعرفي والحضاري، حيث تقدم الجامعات للطلبة المصريين احدث المناهج الدراسية ويتم توفير لهم فرص عمل وتدريب جيد.

وتابع حديثه: ستكون صقلية مضيفة للشعب المصري فهي فرصة للتكوين الثقافي والاطلاع على العالم بشكل اكبر ومعرفة كيف تتطور الدول حضارياً والاختلاط بأكبر عدد من الاشخاص.

وأكد أن المنحة لا تقتصر على التعاون بين دولة و أخرى أو جامعة وأخرى، ولكنه تطور إنساني وتكوين ثقافي وحضاري بين الطلاب، إضافة إلى ذلك سيتم توفير أحدث المناهج الدراسية على المستوى الأكاديمي ، لافتًا إلى أن جامعة باليرمو سوف تقدم الكثير من البرامج التعليمية في مختلف المجالات مثل الهندسة والعلوم الإنسانية وعلوم المحاسبة والاقتصاد والمجال المالي، كما سيتم تقديم المناهج باللغة الإنكليزية، مما يعني أن إجادة اللغة الإيطالية لن تكون شرطاً للقبول.

