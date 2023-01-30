«أبوظبي للغة العربية» ينظم أمسية غنائية

ديوان Diwan

ضمن مشاركته في فعاليات الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، نظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في جمهورية مصر العربية، أمسية غنائية بعنوان «بين أبي الطيب وشوقي ... أشعار أحبها الشيخ زايد»، والتي تُسلط الضوء على تراث أبي الطيب المتنبي الذي أحبه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإبداعات أحمد شوقي في المسيرة الشعرية العربية التي كان لها دور في تطوير نسيجها الداخلي. أُقيمت الأمسية التي أحيتها «مجموعة أصيل للموسيقى العربية الفصحى المعاصرة» في «قبة الغوري» بالقاهرة، حيث أدت المجموعة نصوصاً غنائية للشاعرين الكبيرين قام بتلحينها الموسيقار مصطفى سعيد. وبهذه المناسبة قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تحمل الأمسية الغنائية دلالات كثيرة أبرزها تأكيد التواصل الحضاري والإنساني الممتد بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والمصري. كما يأتي هذا الحفل كخطوة في سبيل إثراء ساحة الغناء والموسيقى العربية المعاصرة على صعيدي الكلمة والنغم بما نراه حريًا بأن يكون جزءًا أصيلًا من نسيج ثقافتنا العربية في حوارها الخلّاق بين الأصالة والمعاصرة».

