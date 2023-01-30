عرض الفيلم الفلسطيني عَلَم في مهرجان ReelPalestine السينمائي بالإمارات

ديوان Diwan

حصل الفيلم الروائي عَلَم للمخرج فراس خوري على 3 عروض استثنائية ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان ReelPalestine السينمائي بالإمارات الذي تقام فعالياته في سينما عقيل في الفترة بين 27 يناير إلى 5 فبراير.

مهرجان ReelPalestine السينمائي هو مهرجان سنوي يعرض سلسلة من أحدث الأفلام المستقلة وغير التجارية الفلسطينية بالإمارات العربية المتحدة في معرض 421 بأبوظبي وسينما عقيل وهي منصة سينمائية مستقلة تهدف لزيادة المعرفة والاهتمام بفن السينما.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وحصد في مشواره حتى الآن 6 جوائز بواقع ثلاث جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حصل على عرضه العربي الأول، وهي جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، وجائزة تصويت الجمهور (يوسف شريف رزق الله)، وأفضل ممثل لـمحمود بكري. كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للشباب في مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، وبجائزتي أفضل عمل أول ونيتباك لأفضل عمل آسيوي في مهرجان كيرالا السينمائي الدولي. وشارك في مهرجان روما السينمائي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

نقديًا تلقى الفيلم الكثير من الإشادات والمديح في وسائل الإعلام العربية والعالمية، إذ كتبت أليسا سيمون في فارايتي «معالجة ذكية حساسة للحياة اليومية التي يعيشها عرب الداخل ونادرًا ما نراها على الشاشة»، كما كتبت فيونوالا هاليجان في سكرين دايلي «يقدم عَلَم منظورًا نضرًا للوضع الفلسطيني». وكتب فريد رستم «استوعب صناع العمل أن خطاب الأجيال الجديدة يحتاج إلى تطوير وجرأة، لا استدعاء للنكبة والبكاء عليها من أجل الشفقة».

تدور الأحداث حول تامر، مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقاؤه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى «عَلَم» تقلب حياته رأسًا على عقب.

تلقى مشروع فيلم عَلَم تمويلًا من مؤسسة الدوحة للأفلام في 2015 ، واختير للمشاركة في ورشة سينيفونداسيون في مهرجان كان السينمائي الدولي في 2017 ، وعُرض في سوق فينسيا للتمويل في 2019، وحصل على منحة بقيمة 10 آلاف دولار من ملتقى القاهرة السينمائي، ومنحة تطوير السيناريو بقيمة 20 ألف دولار من صندوق مهرجان أبوظبي السينمائي «سند». كما شارك في ورشات أطلس في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

فيلم عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، وسيرين خاص، وصالح بكري، ومحمد كراكي، وأحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد، وإنتاج MPM Film (فرنسا) (ماري بيير ماسيا، كلير غاديا، نايومي لاجاديك)، Paprika Films (تونس) (مالك كوشباتي)، وPhilistine Films (فلسطين) (أسامة بواردي)، كما يشترك في الإنتاج Metafora Production ،Lacydon Bay Productions ،Red Sea Film Festival Foundation. وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production توزيع الفيلم في العالم العربي.

