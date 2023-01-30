عبدالمحسن الرشيد... شاعر الحب والربيع

ديوان Diwan

دعونا نلقي الضوء على حياة وشعر أحد شعراء الكويت الذي ربما لم يسمع به إلا القليل من الناس اليوم، فشاعرنا عبدالمحسن محمد الرشيد البدر، نظم الشعر والقصائد منذ الاربعينيات والخمسينيات وألقاها في المناسبات الدينية التي كانت تقام سنويا في المساجد كمناسبة الاسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف، كانت هذه المناسبات فرصة سانحة للشاعر بتعريف الناس على شعره ومدى إقبال الناس وإعجابهم بهذا الشعر.. فقال في مناسبة دينية.

ما للسيوف تئن في الأغماد

ظمأى الى مهج العداة صوادي

والخافقات من البنود تعفرت

ولطالما خفقت على الأجناد

والصافنات من الجياد تلهفت

شوقا ليومي غارة وطراد

لا خالد في القوم يغزو ظافراً

بالصيد من مضر ولا ابن زياد

الفاتحون قد انقضت ايامهم

وعدت عليهم للزمان عوادي

ولد شاعرنا عبدالمحسن الرشيد بمنطقة القبلة في مدينة الكويت العام 1927، وبدأ الدراسة كأغلب الفتيان في مثل عمره في المطوع القريب من منزله، وكان مدرسها الوحيد الملا المطوع الشيخ أحمد الخميس وهذه كانت تقع على ساحل البحر قرب ديوان البدر، ولما انتقل الى السكن بمنطقة الصالحية، دخل عند المطوع الملا عبدالله بن الملا محمد في منطقة القبلة حيث تعلم قراءة القرآن ومبادئ الكتابة وفي عام 1937 دخل المدرسة القبلية وانهى الصف الرابع، وانتقل بعد ذلك الى المدرسة المباركية التي أكمل الدراسة فيها الى الصف الثالث الثانوي، وهي آخر مرحلة في التعليم يمكن ان يصل إليها الطالب في ذلك الوقت، مارس شاعرنا الرشيد مهنة التدريس في المدرسة الأحمدية عام 1943 لمدة اربع سنوات تقريبا.

اتجه عبدالمحسن الى ميدان جديد للعمل بعيدا عن حقل التدريس في المدارس، انتقل الى العمل التجاري بين الكويت وايران، وهذا دفعه الى تعلم اللغة الفارسية، ودفعه هذا الى الانغماس في دراسة الادب والشعر الفارسي، وزاد اعجابه بالشاعر الفلكي عمر الخيام يوما بعد يوم.

وفي عام 1949 عاد الى حقل التدريس مرة اخرى في المدرسة القبلية، حيث درس اللغة العربية والرياضيات وعند انشاء مدرسة الشامية عام 1952 عين شاعرنا الرشيد وكيلا لها، دخل الرشيد ميدانا جديدا في مجال التربية والتعليم فأنشأ قسما تحت مسمى «قسم وسائل الايضاح» وهذا القسم يصنع ويرسم الصور والمنحوتات للمدرسين ليوضحوا ما يشاءون للطلبة في دروس العلوم، كجسم الانسان وهيكله العظمي وصور للاقمار والنجوم والكواكب وكذلك عرض الافلام السينمائية بالمدارس، ودروس فن تحنيط الحيوانات والطيور.

وتغير تسمية هذا القسم الى «ادارة الوسائل التعليمية» وعين رئيسا لهذا القسم الى موعد تقاعده عن العمل عام 1978 حيث تفرغ كليا للاعمال التجارية والعقارية.

تقاعد الشاعر عن العمل ولكن لم يتقاعد عن قول الشعر ونظمه، وكان شاعرنا يتفاعل مع جميع الاحداث الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي، وهذه قصيدة له بمناسبة النكبة الفلسطينية التي حدثت عام 1948.

أجل هذه العقبى، وبئس هي العقبى

أما اصبحت أوطاننا للعدى نهبا

رمينا الى داعي الشقاق قيادنا

فلم نحمد المسعى ولم نشكر الدربا

وضاعت فلسطين وشرد أهلها

وضمت مغانيها الصهاينة الغربا

خلال مراحل حياته بالعمل بوزارة التربية، التحق بعدة دورات تدريبية في الجامعة الأميركية، وفي مقر اليونسكو، كما حصل على دبلوم في التربية وعلم النفس في إنجلترا، كان شاعرنا عبدالمحسن طوال حياته في عمل دائب مستمر في كل مجال فهو كإنسان أولاً وشاعر ثانياً تراه ساخطاً أو غاضباً أو على الأقل لم يجد راحة نفسية في بلاده الكويت أو في الوطن العربي الكبير.

كان له الفضل الكبير واليد الطولى في تأسيس رابطة الأدباء، واستلم رئاستها لمدة عام واحد (1965). كان عبدالمحسن الرشيد متفوقاً في أغلب العلوم وخاصة اللغة العربية منذ مطلع شبابه وصباه، فنال جائزة من إدارة معارف الكويت قدرها مئة روبية وكان هذا المبلغ كبيراً في مقياس تلك الأيام (1943).

بدأت علاقته بالشعر في وقت مبكر من صباه عندما كان يعرض ما يكتبه من شعر على أستاذه عبدالقادر مصطفى سعد أحد الاساتذة المبعوثين من مصر العربية للعمل في الكويت، وكان يلاقي منه كل التشجيع، ثم بدأ يعرض شعره على الشيخ الأديب يوسف بن عيسى القناعي الذي كان لا يبخل عليه بالنصح والإرشاد. وبنصيحة وتشجيع من الشيخ القناعي أرسل شيئاً من شعره لنشره بمجلة «البعثة» التي كان يصدرها بيت الكويت في القاهرة، وقبل ذلك كان الرشيد يبعث شعره لنشره ببعض الصحف العراقية، كالاعتدال النجفية والناس البصرية.

كان الرشيد يأخذ ديوان المتنبي وديوان ابن زيدون ويتدارسه مع الشاعر الكويتي المعروف فهد العسكر، وكان الاثنان يحفظان أجراءً عديدة من هذين الديوانين، وكان لهما اهتمامات مشتركة بأمور الثقافة والأدب وقراءة المجلات الأدبية الشهيرة «كالرسالة» و«الثقافة» و«المجلة» كان الشاعر عبدالمحسن الرشيد معجباً بشعر معروف الرصافي وحافظ إبراهيم وبدوي الجبل وهم من كبار الشعراء العرب، أما في الكويت فهو معجب بالشاعر الكبير صقر الشبيب.

إن وطنية شاعرنا عبرت حدود الكويت، فهو هنا يشيد بالبطولة والمقاومة الكبيرة من الشعب المصري عن أرض مصر في معركة بورسعيد.

يا بُورسعيدُ فدَاك كلُّ مدينة

هَلْ أَنْتِ إِلاًّ للبطولة دارُ؟

رجم تَهاوىَ من هُناكَ ومن هُنا

يمشي فَنَاءٌ إِثْرَهَا ودَمَارُ

والأَرضُ تَرْجِفُ والسَّماءُ تلفعت

حُجَبَ الدُّخانِ فلا النَّهارُ نهارُ

كان الشاعر يكن حباً كبيراً للشيخ عبدالله السالم الصباح مثل كل أبناء الكويت.. كان شيخاً أميراً، حكيماً فهو المعلم الأول وباني النهضة، وواضع اللبنة الأولى في صرح الكويت كما نعرفها اليوم، وعندما انتقل الشيخ إلى جوار ربه رثاه الشاعر بهذه الأبيات.

فدَينَاكَ بالأَرواح لَو كُنْتَ تفتدى

وكُنَّا دَفعنَا عنكَ، لو يُدفَعُ الرَّدَى

يَعُزَّ علينا أَن نراكَ مُفارقاً

ونَقعدَ لا حولاً لدينا ولا يداَ

أبَا الشَّعبِ قد خَلَّفتَ في كلِّ مقلةٍ

وفي كلِّ قلبٍ: أدمعاً وتنهّدا

وفي كلِّ بيتٍ مأْتماً لك قائماً

وفي كلِّ ساحٍ لفجيعةِ مشهَدَا

ولما أتقن اللغة الفارسية ( كما سبق القول) اتجه إلى إيران التي تمتاز بحضارة عظيمة، وبها من المناظر التي تسر القلب وتنعش الفؤاد، كالحدائق الزاهرة والماء العذب الذي يجري في كل الأنحاء، وفوق هذا وذلك... النساء الفاتنات ذات القدود الرشيقة والخدود المزهرة، سارع شاعرنا على خطى الشاعر الفلكي الحكيم عمر الخيام، فبدأ بطرح الأسئلة عن نهاية الكون وعقوبة شارب الخمر ومرتاد الحانة، ويبدي اعجابه بالحسناوات الفاتنات بصوت مسموع دون وجل أو خوف من قوى الظلام

هاتِ اسقني يا صاحبَ الحانَةْ

كأْسيَ ظَمأَى غيرَ رَيَّانَةْ

هاتِ اسقني صفراءَ مشمُولَةً

تنفيِ عن المحزونِ أَحزانَهْ

قد لامني في شُربها معشرٌ

كلٌّ أَتى يحملُ بهُتانَهْ

ما يبتغي اللُّوامُ من شاعرٍ

في أَمرِهِ يتبعُ شيطانَهْ

الحُبُّ والخمرةُ من هَمِّهِ

وفيهما أَنشدَ أَلحانَهْ

جمع شاعرنا عبدالمحسن الرشيد شعره في ديوان يتيم بعنوان «أغاني ربيع» فكان ديوانه حديقة غناء في وقت الربيع وفي كل الأوقات فالشاعر يتمنى الأفضل والأحسن له ولمجتمعه... ولكن هل كل ما يطلبه المرء يدركه؟!

