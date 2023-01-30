مخرجون كويتيون: دعم إنتاج الأفلام السينمائية.. توقف

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تحت عنوان «نظرة على الأفلام الكويتية» اقامت قاعة السينما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ألامسية شهرية لإلقاء الضوء على التجارب السينمائية المستقلة في الكويت حيث عرض ثلاثة أفلام روائية قصيرة هي «بيت أبوي» من إخراج نورة المسلم و«القصة باختصار» من إخراج عبد العزيز البلام و«علي» للمخرج مقداد الكوت وقد ثمن المخرجين تواجدهم في مركز جابر الثقافي وعرض انتاجهم السينمائي الى الجمهور.

وهذا الامر يعتبر دافع لهم وتقديرا في ان تكون افلامهم ضمن جدول الفعاليات التي يقدمها المركز الى الجمهور وبعد عرض الافلام كان الحضور على موعد في جلسة نقاشية مع المخرجين المشاركين.

في البداية تحدثت المخرجة نورة المسلم عن فيلمها «بيت ابوي» حيث قالت : من الاساس عندي اهتمام بالعمارة والمباني التراثية والتاريخية ودراستي كانت عنها واحببت ان اسلط الضوء على «هدم البيوت» وبعد ان صورت الفيلم تم هدم البيت الذي تم التصوير فيه. وبالتالي اكتشفت من خلال الفيلم ان في شي اكبر من موضوع الهدم والبنيان لان خلال هذه الفترة.

وهي الخمسينيات والستينيات كانت تعكس الحقبة المعمارية التي شهدتها الكويت من بيوت الطين الى البيوت الخاصة ومن خلال الفيلم احببت ان ابين ان ثقافة الترميم تجاه المباني التاريخية منعدمة سواء كانت خاصة او املاك دولة».

اما مخرج فيلم «علي» مقداد الكوت قال : في اي فيلم اعمل عليه يكون متصلة بحالتي ومشاعري وافكاري وفي الفترة هذه كنت اود ان اعمل شي اعبر عنه في مرحلة التصالح مع طفولتي كانت حق نظرتي الى نفسي عندما كنت صغيرا تعتبر قاسية نوعا ما وهذه كنت مرحلة اتعرف فيها عن نفسي وكفكرة كانت ان ترى حياتين لنفس الانسان.

واضاف عن الدعم قائلا : يعتبر هذا الفيلم اخر فرصة من وزارة الشباب من خلال برنامج عدسه لانتاج الفيلم واعتبره اخر دعم ملموس احسسنا به والان لايوجد اي اهتمام بالدعم السينما وعندما اذهب الى دول الخليج ارى الدعم هناك.

اما المخرج عبدالعزيز البلام تحدث عن فيلمه «القصة باختصار» قائلا: اختياري للقصة كانت لسبب معين وهو ان افلامي السابقة كانت فيها «ظلمه» ولها مسار معروف عند اغلب المهتمين بالشان السينمائي.

ومن خلال المخرج والكاتب يوسف العبدالله تخذت منه القصة واحببت اجرب شي مختلف والتجربة كانت مغايرة ومختلفة ومختصرة وايصال الفكرة بصورة سريعة..

وانا أحاول أن أطور نفسي من فيلم الى فيلم ومن جهة اخرى كانت مرفوض كمخرج لانه كان عندي اسلوب معين في الافلام واختيار النص يكون مبنى على اشياء اساسية وفكرة نص «القصة باختصار» هي التي شدتني لان انجزه خاصة انها من كاتب مختلف. وعن الدعم قال : حصلت الدعم من وزارة الشباب في فيلمين وعندما توقف الدعم وقف الاقبال من المخرجين في انتاج اعمالهم السينمائية ولا اعرف ماهو السبب الحقيقي الذي ادى الى هذا الايقاف.

