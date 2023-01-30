الفيلكاوي: الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة بالحضور شخصياً

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اكد نقيب الفنانين والاعلاميين في الكويت الدكتور نبيل الفيلكاوي ان الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة ستكون بالحضور الشخصي بعد دورتين من العمل اونلاين نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

واشار الدكتور الفيلكاوي إلى ان نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت كانت قد نظمت الدورتين السابقتين وحصدت الكثير من النجاح والتفاعل. ويتم حاليا التحضير لاعمال الدورة الثالثة التي ستنطلق في يونيو المقبل بالحضور الفعلي.

وشدد الفيلكاوي على ان مهرجان الكويت للسينما الجديدة يشكل منصة داعمة للمبدعين السينمائيين في الكويت والعالم العربي وان الدورة الجديدة ستكون مفتوحة للاعمال الروائية والوثائقية الطويلة منها والقصيرة كما ستكون هناك مفاجآت جديدة فيما يخص جوائز المهرجان التي ستشهد الكثير من التطور كما سيشهد المهرجان مجموعة من الانشطة والفعاليات الاضافية نتيجة حضور عدد متميز من الضيوف الذين يمثلون ابرز صناع السينما في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.

وفي ختام تصريحه اهاب نقيب الفنانين والاعلاميين في الكويت بصناع السينما في العالم العربي بارسال احدث نتاجاتهم للمشاركة في عرس الكويت السينمائي المرتقب. الذي تنظمة نقابة الفنانين والاعلاميين في الكويت.

