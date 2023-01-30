«سكر».. ديو استثنائي يجمع عبدالعزيز لويس وأصيل هميم

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طرح الفنان عبدالعزيز لويس أول عمل مشترك مع الفنانة أصيل هميم الأغنية تحمل اسم «سكر» و قد لاقت استحسانا بين رواد التواصل الاجتماعي بعد ساعات من طرحها على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

«سكر» من كلمات: علي بو غيث، وألحان عبد العزيز لويس، توزيع: المتروك , مكس وماستر: صهيب العوضي ومن انتاج شركة Warner Music Middle East.

وعن فكرة التعاون مع الفنانة أصيل هميم صرح الفنان عبدالعزيز لويس قائلاً: إن هذه النوعية من الأغاني التي طورتها مؤخرا وتميزت بها، تعتبر جديدة على الفنانة أصيل هميم فنياً ولو أنها غنت وأجادت الكثير من الألوان الفنية ، ولكن في هذا العمل الجديد راح تسمعون أصيل هميم بطريقة جديدة ولون مختلف, عمل فيه هارموني جميل بيني وبينها.

وأضاف قائلا: إن موضوع الأغنية نفسها يعبر عن الاكتفاء بالحب، وعندما يلتقي شخص بشخص آخر يحبه ويعوضه عن كل ما مضى وعن كل الايام الصعبة.

وأردف: أن فيديو العمل يعتبر من الأفكار الجديدة وهي الطريقة التي يتوجه لها الجيل الجديد «الأنيميشن». وتم الاتفاق مع الفنان والرسام فهد بأن نقوم بفكرة مبتكرة تناسب الأغنية، ومن الأفكار التي تم الاتفاق عليها كانت فكرة مبدعة ومختلفة وهي ان نسلط الضوء على أن حلاوة الانسان تبدأ من داخله، وأن كل إنسان يجب أن يرى نفسه جميلا و«مليان سكر». وأتمنى أن تصل الفكرة كما نريدها وكما نراها وتلامس قلوبكم.

وعن هذا العمل صرحت أصيل هميم بأنه أول تعاون مع الفنان عبدالعزيز لويس وتجربة مختلفة. وأنها سعيدة بهذا التعاون وان شاء الله يتكرر هذا التعاون سواء بأعمال قادمة أو ألحان.

