نتانياهو يتوعد بتعزيز «التهويد والاستيطان»

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القدس المحتلة- الوكالات: اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو في بيان أن حكومته ستتخذ «خطوات لتعزيز المستوطنات» وهو اجراء يتماشى مع برنامج تهويد القدس المحتلة وابتلاع الضفة الغربية الذي تتبناه حكومة اليمين المتطرف التي يقودها. وردا على هجمات إطلاق النار في القدس يومي الجمعة والسبت ونشرت قائمة من 6 نقاط عن «محاربة الإرهاب» على صفحة نتانياهو على «فيسبوك» بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني، جاء فيها «قرر رئيس الوزراء نتانياهو اتخاذ خطوات لتعزيز الاستيطان سيتم تقديمها هذا الأسبوع»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتتضمن القائمة المزيد من العقوبات على عائلات المهاجمين الفلسطينيين وقد تصل الى اعتقال العائلات برمتها إذ جاء في النقطة الأولى ضمن القائمة «سيتم إغلاق منزل منفذ العملية الإرهابية في القدس قبيل هدمه مباشرة»، بالإضافة إلى أنه سيتم إلغاء حقوق التأمين الوطني والمزايا الإضافية لعائلات الإرهابيين إلى جانب بطاقات الهوية الإسرائيلية.

يذكر أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 3 بجروح يوم الجمعة، عندما هاجم مسلح كنيسا يهوديا، وفي حادثة منفصلة السبت، أطلق صبي يبلغ من العمر 13 عاما النار وأصاب أبًا وابنه في القدس الشرقية قبل أن يتم «تحييده»، بحسب الشرطة، على يد مدنيين يحملان أسلحة نارية مرخصة.

إلى ذلك قتل حراس مستوطنة إسرائيلية صباح أمس فلسطينيا بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان «مسلحا بمسدس». من جهة أخرى، أحرق مستوطنون مركبة أمام منزل في قرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وفق ما أفاد سكان من القرية، وأحرقت النيران مدخل المنزل الذي يعود لفلسطينيين يسكنون في الولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي امس إغلاق منزل عائلة خيري علقم منفذ عملية القدس ينما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لأفراد من الجيش يستخدمون أدوات اللحام لإغلاق المنزل.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فدعا إلى محاصرة الأحياء التي تعيش فيها عائلات منفذي الهجمات. بدوره، أعلن جيش الاحتلال أنه تقرر إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى صباح السبت نحو 50 مواطنا من القدس المحتلة.

ودعت الشرطة الإسرائيلية، كل من لديه سلاح مرخص بأن يحمله في الأماكن العامة، تحسبا لأي عملية محتملة، وقُتل ما لا يقل عن 26 إسرائيليًا و200 فلسطيني في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية في عام 2022، معظمهم في الضفة الغربية في أكثر الأعوام عنفا بين الجانبين منذ سنوات.

