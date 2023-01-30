بلينكن في القاهرة.. والتدهور الأمني غيّر أولوياته

عربيات ودوليات

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس إلى القاهرة في بداية زيارة خاطفة الى الشرق الأوسط وسط تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ساعيا لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدّة التوتر.

ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري لبحث آخر تطورات النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت الجولة التي بدأت بالقاهرة وستقود بلينكن إلى القدس ورام الله اليوم وغدا الثلاثاء، مقررة منذ فترة طويلة لكنها تتزامن مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام. وإلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، سيبحث بلينكن في القاهرة مجموعة من القضايا الإقليمية، بينها الوضع في ليبيا والسودان.

وأوضح دبلوماسي أميركي أن مسألة وقف تصاعد العنف ستكون على رأس مباحثات بلينكن خلال جولته. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن «دوامة العنف» الدائرة في الضفة الغربية والقدس طغت على أي خطط لوزير الخارجية الأميركي للتركيز على الديمقراطية «مع وجود استعدادات لرد غير محدود على الهجمات الفلسطينية الذي تعهدت به الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة». وقالت الوكالة إن الوفد بقيادة بلينكن كان يأمل في استغلال يومين من الاجتماعات في القدس للضغط على بنيامين نتانياهو وأعضاء حكومته الآخرين بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك التطبيع والحقوق والحريات للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين، وأهمية إقامة دولة فلسطينية.

وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى في إفادة صحافية قبيل الجولة إن «التطبيع سيكون على جدول الأعمال وكذلك التزام إدارة بايدن غير المحدود بحل الدولتين الذي يجري التفاوض بشأنه»

ويعتزم بلينكن في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التشديد على ضرورة «اتخاذ تدابير عاجلة لخفض التصعيد»، على ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل. غير أن هامش المناورة المتاح لوزير الخارجية يبدو محصورا ضمن حدود الدعوات إلى الهدوء في وقت يبدو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدود.

