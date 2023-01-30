البابا فرانسيس يدين «دوامة الموت» في الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

دان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس الثاني أمس تصاعد العنف في الشرق الاوسط داعيا طرفي الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني الى الانخراط في «بحث صادق عن السلام». وقال البابا في كلمة له نشرها موقع «الفاتيكان» عقب صلاة الملائكة التقليدية، في ساحة القديس بطرس: «ان دوامة الموت التي تزداد يوما بعد يوم تغلق فقط بصيص الثقة القليلة الموجودة بين الشعبين». واضاف: «منذ بداية العام، قتل عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي». واشار فرانسيس «86 عاما»، في كلمته، الى مقتل 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة في عدوان اسرائيلي على مخيم للاجئين في الضفة الغربية، وهجوم شنه مسلح فلسطيني، يوم الجمعة، اسفر عن مقتل 8 اسرائيليين خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية. وقال تعليقا على الاحداث: ببالغ الحزن علمت بالأنباء القادمة من الارض المقدسة».