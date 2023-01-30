جيش الاحتلال يستهدف مسلحين اجتازا خط وقف النار في الجولان

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: اعلن الجيش الإسرائيلي امس مقتل مسلح واصابة اخر بعد ان اجتازا خط وقف اطلاق النار في الجولان السوري المحتل قادمين من الأراضي السورية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش أطلقت الرصاص على المسلحين وقتلت أحدهما، فيما أصيب الآخر وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

ومن جانبه، أوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته رصدت مسلحين يقتربان من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان. وأشار إلى أنه تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان، على الفور، والتي باشرت من جانبها بتطبيق أنظمة توقيف المشتبه فيهما وقتلت أحدهما وأصابت الآخر، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

